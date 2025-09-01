為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南農改場發展稻田乾濕灌溉技術 省水2成、甲烷減排逾3成

    台南農改場研發「稻田乾濕灌溉」操作簡便，僅需在田區設置簡便的水位管，觀察水位下降至距管底約5公分時再進行灌溉補水即可。（台南農改場提供）

    2025/09/01 12:49

    〔記者楊媛婷／台北報導〕水稻栽種過程中會排放甲烷，並且需要大量用水，農業部台南農改場發展「稻田乾濕灌溉」技術，一改過去都讓水稻田淹水栽種模式，改成維持田區濕潤，每公頃將可減少至少2成灌溉水量，還可減少超過3成甲烷排放量，維持產量外作物還更健康。

    我國栽種面積最廣的作物就是水稻，台南場表示，傳統水稻栽種過程仰賴長時間淹水灌溉，雖然可以防止雜草滋長控病，但也容易因土壤缺氧，導致根系窒息後引發窒息病，最後造成葉片黃化、稻穀品質與產量下降，台南場研發稻田乾濕灌溉技術，讓稻田保持濕潤而非持續淹水狀態，可讓根系頭好壯壯，也可降低病害風險。

    台南場鹿草分場長陳榮坤表示，稻田乾濕灌溉技術操作簡便，農民只要在田區設置簡單的水位管，觀察水位下降至距管底約5公分時再進行灌溉補水，使用該技術的稻田若用國際碳排模型模擬結果，每公頃可減少32.5%的甲烷排放量，還可節省21%、約2500公噸的灌溉水量，省水又減碳，並且適用於台灣現行所有水稻品種，並且不論是慣行或有機稻作都可採用。

