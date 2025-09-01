為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八里「龜馬山紫皇天乙真慶宮」8千斤白米捐新北 也捐助台南颱風災區

    龜馬山紫皇天乙真慶宮主委曾福灶（左2）捐贈8000斤白米，由新北市社會局長李美珍（右2）代表受贈。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/01 12:30

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市八里區龜馬山紫皇天乙真慶宮一連3天舉行普渡法會後，今共捐贈8000斤白米給新北市社會局，幫助地方弱勢，市府社會局長李美珍代表受贈，紫皇天乙真慶宮拋磚引玉，邀各界一同將善心物資，透過「新北市好日子愛心大平台」，擴展至新北市各地的弱勢角落。

    龜馬山紫皇天乙真慶宮主委曾福灶表示，紫皇天乙真慶宮每年帶信眾進行普渡法會，每年白米供品約2、3萬斤，今年提供八里區的里長就近發送給弱勢民眾之外，也捐給新北市社會局，以及台南颱風災區，協助弱勢家戶。

    社會局長李美珍表示，龜馬山紫皇天乙真慶宮從2016年起就響應新北市實物銀行，每年將中元普度的白米供品捐給市府，幫助社福機構和弱勢團體，今年再捐8000斤白米，這份厚重愛心，不僅象徵信仰的力量，更是對弱勢家庭最實質的支持，一同見證民間力量與社會福利的結合，這批白米後續會由社會福利服務中心分送給弱勢家戶，也會提供給新北市的共餐據點，一起幫助弱勢族群。

    龜馬山紫皇天乙真慶宮捐贈的白米，今年幫助包含新北市弱勢與台南颱風災區。（記者黃政嘉攝）

