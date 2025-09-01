為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    太離譜！ 豐原豐洲路綠色斑馬線只畫一半

    豐原區豐洲路與仁洲街、文賢街口，綠色斑馬線只畫一半。（記者歐素美攝）

    2025/09/01 12:16

    2025/09/01 12:16

    〔記者歐素美／台中報導〕太離譜！台中市豐原區豐洲路與仁洲街、文賢街口，台中市交通局近日委託廠商畫設綠色斑馬線，結果竟然只畫一半，令人傻眼。市議員陳清龍接獲民眾投訴前往會勘關心，交通局表示，廠商依照舊圖施工才出如此離譜情況，將要求儘快改善。

    豐原區豐洲路與仁洲街、文賢街口，原本路皆有斑馬線，最近交通局派員將舊斑馬線塗去，改畫設綠色斑馬線，但民眾行經發現位於豐洲路口的綠色斑馬線竟只畫了一半，另一半空空如也，覺得十分離譜，難道是叫民眾只走一半就停在路口？

    陳清龍議員接獲民眾陳情，到場會勘，他表示，交通局初步回應指是廠商照舊圖施工，才出現如此情況，將儘快改善；陳清龍指出，不論是施工或監工單位都未善盡應有職責，才會出現這種離譜情況。

    交通局表示，該局辦理補繪豐洲路綠底行穿線工程完成後，接續辦理文賢街行穿線退縮工程，廠商未延伸豐洲路綠底行穿線至文賢街行穿線位置，已請廠商盡速補繪，以提升路口辨識及路口安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

    太離譜！豐原區豐洲路與仁洲街、文賢街口，綠色斑馬線只畫一半。（記者歐素美攝）

