    首頁　>　生活

    高雄增設「智慧限時機車格」 臨停前20分鐘免費

    高雄增設「智慧限時機車格」便利機車臨停，前20分鐘可享免費。（記者黃良傑攝）

    2025/09/01 12:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕為解決一般民眾機車臨時停車問題，尤其是外送員越來越普及，高市交通局推動「智慧限時機車格」，正式於（1）日起先於左營區博愛二路364號前（時代富豪優生企業大樓旁）啟用，提供5格機車智慧停車，前20分鐘免費，第21至40分鐘收費10元，第41至60分鐘再收費10元，以此類推計費。

    交通局表示，「智慧限時機車格」收費時段為每天8時至20時，另將於新興、苓雅區擇兩處規劃10格，試辦「智慧限時機車格」，10月可完工啟用，現場會設置清楚告示牌與黃框機車格標線，方便民眾辨識與遵循。

    交通局說明「智慧限時機車格」是採自動化管理，格位周邊建置感測器、攝影機及車牌辨識系統，能自動記錄停放時間並計算停車費（無須張貼繳費單），並拍攝影像存證，當日收費並無上限，繳費方式可透過行動支付APP、四大超商多媒體機補單繳費等。

    交通局將視試辦成效，針對市區臨停需求高的路段持續增設「智慧限時機車格」，在道路條件許可下結合先進技術，以提高停車周轉率，滿足地方臨停需求，改善停車秩序。

    另為因應地區商業活動需求，規劃更多外送臨停空間， 民眾若有建議地點也可提出申請，由交通局評估地方需求後設置，提供民眾便捷停車空間。

    高雄增設「智慧限時機車格」，便利機車臨停，前20分鐘還可免費。（記者黃良傑攝）

