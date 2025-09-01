虐殺10隻小倉鼠沖馬桶 泰女被踢爆疑在台中「違法從事八大行業」

近期一名女子將10隻活生生的小倉鼠，分批次丟進馬桶沖掉，她還用手機拍下自己殘忍虐殺動物的過程，並發佈到IG限動上。（圖擷取自IG、Threads，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕近期一名女子將10隻活生生的小倉鼠，分批次丟進馬桶沖掉，她還用手機拍下自己殘忍虐殺動物的過程，並發佈到IG限動上，囂張惡行在網路點燃數萬網友怒火。據悉，目前網友們從女子公開社群帳號查出，她是泰國籍女子，疑似從去年起在台中豐原從事「八大行業」，更質疑她來台涉嫌進行陪酒等違法行為。

上月27日，有愛鼠人士在社群平台Threads發文踢爆，看到IG一名暱稱「Sunny」的年輕女子，拍攝自己將活蹦亂跳的小倉鼠裝入塑膠盒後，分批次丟馬桶沖掉的虐鼠影片。從影片顯示，這些倉鼠在被沖掉之前，非常痛苦地拼命掙扎，但最終仍不敵過湍急水流被沖掉，殘忍畫面令愛鼠人士非常心痛，並在看到當下通報動保協會處理。

而蓄意虐待動物的女子Sunny，IG被無數網友湧入譴責，目前已關版。但有細心的網友查出，她在中國北京科技公司「字節跳動」旗下短影音平台「TikTok」（抖音國際版）有開設與IG同名的帳號，最早的一篇貼文是在去年11月3日發布，平時除分享她與泰國年幼兒子的互動、來台生活的圖文，還有她穿搭與姿勢異常艷麗性感的影音。

另外，從Sunny過往發布在TikTok的公開貼文內容顯示，她去年來台不到1個月，就在11月21日透露她已開始從事第一份工作，當時是從晚上9點開始；同年11月28日，她秀出自己下班吃飯的畫面，照片中還放上1萬3800元的新台幣現鈔。今年1月6日，Sunny與友人的對話截圖顯示，目前她工作時段為下午5點至隔日凌晨4點。

對於Sunny以泰文發布的多篇圖文內容，令台灣網友對她在台灣的工作性質產生質疑，後來更有匿名網友爆料，她在台中豐原一帶從事「八大行業」。由於Sunny被揪出來自泰國，加上爆出疑似從事「八大行業」這點，令不少台灣網友發起各種討論聲浪，包含質疑她是否濫用旅遊或工作簽證、以外籍人士身分違反台灣《就業服務法》等法規。

根據農業局動保處長林儒良今（1）日表示，涉案女子違反動物保護法第6條「導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」規定，目前已被移送台中警方及地檢署調查，其行為可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20至200萬罰金。

