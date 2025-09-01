Taiwan PASS旅遊更便利 「中捷掃碼進站」納入台中Go

交通電子票券Taiwan PASS功能升級，除納入「台中 go」選項，使用者搭乘台中捷運不必實體換票，掃QR Code即可進站。照為2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展觀光署展位。（記者蔡昀容攝）

2025/09/01 12:02

〔記者蔡昀容／台北報導〕為推動交通一票到底與智慧旅遊，交通部觀光署9月1日起升級交通電子票券Taiwan PASS功能，除納入「台中 go」選項，即日起使用者搭乘台中捷運不必實體換票，掃QR Code即可進站，讓台中旅遊更加便利。

觀光署為便利國內外旅客旅遊台灣，整合高鐵、台鐵、捷運及熱門台灣好行路線，推出各款Taiwan PASS交通電子票券。其中捷運部分，原本結合台中捷運實體卡的換票搭乘，經與台中捷運公司合作，升級改刷QR Code進站。

請繼續往下閱讀...

觀光署亦與台中市政府合作，Taiwan PASS「高鐵經典版」、「台鐵經典版」及「亮點Easy Go版」3款產品，景區及在地交通選項，新增「台中 go」選項，內容涵蓋台中捷運、市區公車及4條台灣好行路線（台中時尚城中城線、豐后線、大雪山線、台中活力海洋線）。

觀光署表示，旅客購買Taiwan PASS並選用「台中 go」後，即可使用QR Code於48小時內無限次搭乘相關運具，一票暢行大雪山森林遊樂區、高美濕地、台中海洋館、東勢林場、草悟道、審計新村等台中山、海、屯、都多元景點，降低轉乘成本，提升台中市區旅遊便利性。相關資訊請至Taiwan PASS官網查詢。

交通電子票券Taiwan PASS功能，9月1日起納入「台中 go」選項，此外台中捷運改掃QR Code即可進站。（圖由觀光署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法