    生活

    北水處推數位化服務 雙北市民2動作參加80萬抽獎

    台北自來水事業處「您的水管家」以一站式服務網站，讓民眾在平台、手機、電腦都可以操作。（台北自來水事業處提供）

    2025/09/01 11:59

    〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處推廣電子帳單及「您的水管家」用戶服務系統，舉辦抽獎活動，最高獎金30萬元，供水區用戶只要在11月30日加入「您的水管家」、綁定水號申辦電子帳單（已有申辦者則免），就可以報名參加總獎金80萬元的抽獎。

    北水處服務的轄區包含：台北市、新北市永和區、新店區全境、大部分的中和區（員山路以東）、三重區（二重疏洪道以東）以及汐止北山里、環河里、橫科里、福山里、宜興里、忠山里、東勢里等7個里。

    北水處表示，為推動減紙減碳及數位化服務，推廣電子帳單與「您的水管家」用戶服務系統，舉辦「節能減碳e起來 申辦電子帳單」抽獎活動，希望服務轄區內的用戶使用方便快速的電子帳單及「您的水管家」服務系統。

    北水處說明，服務轄區內電子帳單用戶，只要水號的用水種別為「A」（一般）、「B、B2」（軍眷）的非營業戶，加入「您的水管家」用戶服務系統，綁定水號申辦電子帳單（已有申辦者則免），即可在「您的水管家」用戶服務系統頁面完成報名。

    北水處補充說，每1筆水號可獲得1次抽獎機會，於今年12月抽出30萬元1名、10萬元3名、1萬元10名及1仟元100名等，共計114個獎項、總獎金80萬元。

    北水處補充說明，「您的水管家」用戶服務系統，整合了多項常用的自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還能查詢水質資訊、掌握用水情形，幫用戶「管水管帳省錢又安心」。

