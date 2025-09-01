嘉縣松山國小迎新 每名新生獲贈中國笛

嘉縣松山國小今準備包括中國笛等迎新見面禮給小一新生。（圖由松山國小提供）

2025/09/01 11:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天開學日，嘉義縣民雄鄉松山國小同步舉辦迎新活動，除了規劃敲響智慧鑼等祈福、開智慧儀式，還創意製作紀念照片，讓國小一年級新生與家長留下珍貴紀念，松山國小以「國樂」為特色，今校方贈送每名新生1人1支中國笛，讓國樂從小扎根。

松山國小是嘉義縣偏鄉小校，今年新生共5人報到，校長蔡文山與教師團隊一早在校門口迎接新生，現場音樂聲繚繞悠揚。

請繼續往下閱讀...

松山國小表示，今年迎新活動除了有新生闖關活動，讓新生敲響智慧鑼、勇氣鼓象徵努力勤學一級棒，以及與導師、學生、家長合照，製作成指印卡片，代表成長印記；入學第一天，指導新生洗手5個步驟，養成良好衛生習慣，通過4個關卡，由校長蔡文山帶領新生通過祈福好運的「聰明乖巧門」，期許新生能聰明學習、勤勞做事、健康平安長大。

蔡文山表示，學校今年準備「學校迎新見面禮」，包含中國笛、閱讀寶典、帽子、刷牙用具組、餐盒等，期許新生如小樹苗，在豐富、多元的迎新活動中，小樹苗帶著大家的祝福與期許，勇敢邁進新的學習階段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法