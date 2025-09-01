為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中國醫藥大學校長交接 「1隻虎頭蜂」的往事逗樂前副總統陳建仁

    中國醫藥大學新任校長江安世（左）上任，前副總統陳建仁（左3）等賓客被 「虎頭蜂」過往逗樂。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/01 12:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕中國醫藥大學舉辦卸新任校長交接典禮，新任校長、前清華特聘講座教授江安世，從卸任校長洪明奇手中接下印信重擔，儀式中，國家衛生研究院長司徒惠康、清華大學教授李家維爆料，江安世年輕時曾被「虎頭蜂叮到腦門」，可能因此啟發知名果蠅「嗅覺地圖」研究，前副總統陳建仁等賓客被逗得哈哈大笑。

    中國醫藥大學今天上午9時在水湳校區舉辦卸新任校長交接典禮，中國醫大暨醫療體系董事長蔡長海，邀請前副總統陳建仁、前考試院長黃榮村、中國醫大北美校友會長陳寬正及台中市副市長鄭照新等賓客觀禮，卸任校長洪明奇及新任校長江安世都提出，要將中國醫大「擠身世界百大學校」任重道遠。

    司徒惠康說，江安世年輕時曾與學者造訪苗栗山區，當時遇到蜜蜂攻擊，「只有江安世1個人被叮到腦部」，可見得他是千選之人、萬中選一，而李家維接著指出，當時是「虎頭蜂」叮到江安世，之後就提出解讀腦神經大科學計劃，帶領研究團隊面見陳建仁前副總統，在跨領域研究取得重大成就。

    江安世說，自身在腦神經領域有研究，AI（人工智慧）是從人類腦神經網路發展出來，去年有很多頂尖研究完成人類腦幹神經網路研究，全世界在轉型，AI勢必與腦神經整合產生更聰明模式，台灣在關鍵時刻需加入這場科研產業，中醫大也會緊接台灣大學，往擠身世界百大學校方向邁進。

    中國醫藥大學舉辦卸新任校長交接典禮。（記者黃旭磊攝）

