    首頁　>　生活

    塭仔圳二區配地草案今起連6場說明會 土地分配年底前公告

    新泰塭仔圳市地重劃區第二區土地分配草案說明會今起連續3天展開。（地政局提供）

    新泰塭仔圳市地重劃區第二區土地分配草案說明會今起連續3天展開。（地政局提供）

    2025/09/01 11:49

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局今（1）日起至3日止，在新莊區公所10樓大禮堂陸續召開6場新泰塭仔圳市地重劃案（第2區）土地分配草案說明會，邀集區內近2000多位土地所有權人參加，說明土地分配原則及分配情形，草案意見受理期間若有疑問須在9月19日前提出，土地分配結果預計今年底前公告。

    地政局表示，若土地所有權人無法在9月1日至3日出席說明會，或有疑問需要了解，可於9月4日至19日上班時間（上午9點到12點、下午1點30分到下午4點30分），至「新、泰塭仔圳市地重劃聯合辦公室」（地址：新北市新莊區三泰路56-7號，新泰塭仔圳第1-1區開發工程工務所B棟1樓）或至地政局重劃科諮詢。

    地政局指出，為讓第二區土地分配公告作業順利，減少異議，本次先舉辦配地草案說明會，傾聽地主意見，為維護會場秩序及與會者權益，土地所有權人須攜帶公文及身分證明文件入場，無法參加者，受託人應提供委託書核對後進場，意見受理期間若有任何疑問，應在9月19日前將意見書郵寄或至地政局交付，避免權益受損。

    地政局強調，配地問題應洽市府詢問為準，切勿聽信坊間其他訊息，為求土地分配作業公平、公正、公開透明，政風室人員將全程參與說明會及相關作業，土地分配結果預計今年底前公告。

    新泰塭仔圳市地重劃案第二區配地草案說明會共邀請2000多位地主參加。（地政局提供）

    新泰塭仔圳市地重劃案第二區配地草案說明會共邀請2000多位地主參加。（地政局提供）

    新泰塭仔圳市地重劃案配地草案說明會現場提供諮詢服務。（地政局提供）

    新泰塭仔圳市地重劃案配地草案說明會現場提供諮詢服務。（地政局提供）

