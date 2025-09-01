新北迎99國民體育日 推「肌動計畫」免費運動、優惠課程再抽好禮

運動健身器材。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 11:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕9月9日是「國民體育日」，新北市體育局推出「新北肌動計畫」，規劃三大好康活動，包含開放15座國民運動中心與11座運動聚點（含體育園區）免費使用體適能、游泳池設施，部分場館加碼開放球場、射箭場、冰宮與攀岩場；推出599元、999元優惠課程；9日至23日民眾於運動中心或聚點單筆消費滿50元，即可憑發票登錄抽好禮。

體育局表示，運動已逐漸成為市民生活不可或缺的一部分，為了讓更多人能夠輕鬆走進場館享受運動樂趣，新北市持續推動多元化運動設施與優惠方案。今年國民體育日不僅免費開放場館，還推出「599元、999元精選優惠課程」，涵蓋有氧、瑜珈、飛輪、核心訓練及私人教練課程，以親民價格提供專業指導。

另外，自9日至23日，民眾於運動中心或聚點單筆消費滿50元，即可憑發票登錄抽獎，有機會獲得最新款Nintendo Switch 2或總額10萬元新北幣等好禮。

體育局指出，希望藉由免費體驗、優惠課程與抽獎活動，吸引更多民眾走進場館，培養規律運動習慣。更多資訊可關注「新北運動聚點」粉絲專頁。

