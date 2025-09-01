手動調整度數不用重配！陽交大學者跨國團隊 研發全球首支液晶眼鏡

陽明交大特聘教授林怡欣團隊打造全球首支首支可電子調整度數的「梯度折射率液晶眼鏡」。（國科會提供）

2025/09/01 11:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣之光！陽明交大特聘教授林怡欣率跨國團隊與國內廠商群創光電，突破液晶鏡片物理限制與化學本質，打造全球首支可量產的梯度折射率液晶眼鏡，可不用調整角度或姿勢，就能調整老花與近視焦距，未來還可直接調整鏡片度數，度數加深不用重配。

在國科會補助與美國google gift的支持下，長期深耕光學領域的林怡欣偕烏克蘭基輔大學、英國利茲大學和群創光電，費時20年，成功打造全球首支透過電池供電的「梯度折射率液晶眼鏡」，國科會表示，該眼鏡是透過鏡片包裹梯度折射率液晶，不同於過去的液晶鏡片受限於折射率變化與鏡片結構厚度限制，或者根本無法連續可調，導致成像品質下降無法應用，該梯度折射率液晶可連續調整焦距，還可以透過電控方式修正成像，並讓色彩不失真，最重要的是還可以量產，一基板玻璃總尺寸可同時製造36個液晶電子鏡片。

請繼續往下閱讀...

林怡欣進一步說明，亞洲多國成年人近視普及率達8成，近視族群年過4旬後，更會有老花（遠視）問題，須分別使用傳統多層膜塑膠或玻璃鏡片製作的近視、遠視眼鏡，或者花大錢配遠視近視合一的多焦眼鏡，但現行的雙焦點眼鏡要變化角度或姿勢如低頭抬眼看人等才能對焦，該梯度折射率液晶鏡片可電控變焦，不用改變姿勢或角度就能讓有近視跟老花族群看得清楚，還可透過設定調整直接改變鏡片度數。

林怡欣表示，該液晶電子鏡片目前是包覆在玻璃中，單片重量約10克，未來若改放在塑膠片中，重量可望更輕，另因目前所有的電路板都是放在鏡架中，因此實驗型的鏡架才會類似粗框墨鏡，若改用IC電路，體積將更小，整體設計都可商轉量產，實際上市時間要看廠商規劃。

該技術不僅可用在遠近視鏡片，林怡欣表示，現行AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）頭戴裝置等是設計給無近視遠視的民眾，有近視或遠視者須戴眼鏡後再戴頭盔增加使用不便，未來使用該液晶鏡片後，就可隨時調整裝置度數；該鏡片也可用於機器人或無人機的鏡頭，讓地理環境建模更準確，可多方應用。

林怡欣表示，相關技術都已申請專利，也表示該技術門檻極高，加上得益於台灣有完整的面板液晶產業，許多中國廠商來接洽，但盼該技術根留台灣，讓台灣的面板液晶產業可有更多應用發展。

成果已於今年8月刊登於國際權威期刊《Physical Review Applied》，並獲美國物理學會選為特別報導，國科會表示，顯示台灣在液晶光學領域的創新實力受國際高度肯定。

可電子調整度數的梯度折射率液晶鏡片不只可用在眼鏡上，讓同時有老花近視民眾不用再調整角度或姿勢才能對焦，還可用在機器人或無人機的鏡頭。（國科會提供）

國立陽明交通大學特聘教授林怡欣（第一排右4）研究團隊，成功突破液晶的物理與化學本質上對梯度折射率型液晶鏡片（LC gradient Index lenses）的限制，研發出全球第一支具量產性的「梯度折射率液晶眼鏡」。（國科會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法