即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁　>　生活

    七股潟湖水下「聽到」丹娜絲颱風經過的聲音 國海院曝原因

    國海院在七股潟湖錄到水下「颱風經過的聲音」。圖中的藍帶區與颱風眼登陸時間吻合。（國海院提供）

    2025/09/01 12:04

    〔記者洪定宏／高雄報導〕今年7月初的丹娜絲颱風重創雲嘉南縣市，國家海洋研究院在台南七股潟湖進行水下聲學監測過程，意外錄到水下「颱風經過的聲音」，成為了解極端氣候變化的方式之一。

    國海院指出，丹娜絲颱風暴風圈於7月6日下午4點接觸台灣陸地，當天深夜11點40分從嘉義布袋登陸，7月7日清晨6點從桃竹外海出海。從7月6日上午9點58分至7月7日上午9點58分，七股潟湖水下聲音24小時頻譜圖記錄可見，顏色代表聲音強弱（紅越吵、藍越安靜），所以白天到傍晚的風浪愈強，顏色就愈紅。

    7月6日深夜10點到午夜，幾乎整片轉藍，意指風雨暫歇、破碎浪與雨滴聲同時變小，形成連續的藍色寂靜帶（約2小時），深夜11點40分最藍，與颱風登陸嘉義布袋的時間吻合，也就是接近颱風眼，風雨短暫停歇，浪花少，潟湖瞬間安靜。7月7日凌晨後再轉紅，意指颱風北上，外圍風雨回來了。

    國海院強調，水下噪音以破碎浪及雨滴撞擊為主，風雨漸增、提升能量，顏色轉紅；當風雨暫歇，能量降低就轉藍。因此，透過水下聲學的連結，多一種方式了解極端氣候的變化。

    圖
    圖
