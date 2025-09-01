花蓮中山橋施工恐成交通黑洞 警方開學日疏導

花蓮市中山橋由於地震受損進行改建，目前正採「半半施工」方式，僅留單線雙向通行，上下學尖峰時間交通疏導成為嚴重考驗。（記者王錦義攝）

2025/09/01 11:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中山橋由於地震受損進行改建，目前正採「半半施工」方式，僅留單線雙向通行，附近又是多所學校聚集地，上下學尖峰時間恐成為壅塞的交通黑洞。花蓮警分局今天派出多名警力在中山橋路口，使用人工管控號誌的方式增加主線道綠燈時間，開學首日車流雖多但沒有呈現嚴重回堵現象，警方呼籲用路人盡量避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區。

花蓮警分局指出，開學日一早，花蓮分局各派出所即派遣警力在市區各國小學校門口、重要路口佈崗執行「護童專案」，協助指揮交通，提醒駕駛人減速慢行，並護送學童通過馬路，營造安全、安心的上學環境；同時因中山橋施工影響週邊學校，花蓮高中、花蓮女中、花崗國中、北濱國小、明禮國小，花蓮分局也透過警察廣播電台宣導，呼籲用路人盡量避開中山橋及海岸路，改道走市區道路進入學區。

花蓮警分局也推出五大因應方案，首先在上下學尖峰時間增加主線道綠燈時間疏導車流；另外，也與週邊學校宣導，花蓮女中部份，請學生家長請盡量由市區道路如公園路，明禮路，軒轅路進入花女，在救國團前迴轉道沿市區道路離開，避免走菁華街；北濱國小建議由海濱街進入花蓮街、進入烏克麗麗公園及花崗山田徑場週邊或北濱街後指部營區前接送學生；最後，遇到雨天會視情況機動派遣警力現場疏導。

由於中山橋原有的人行道臨時調撥為機車道，花蓮警分局指出，行人部份請從花蓮港前走行人穿越線進入南北濱自行車道，從花蓮港人行階梯下到曙光橋往228和平廣場方向走，由曙光橋步道過美崙溪，然後從北濱公園鯉魚躍龍門位置走出，再走行穿線過去花蓮女中。

縣議員魏嘉賢說，中山橋過去就已經是重要交通節點，改建是必要工程，但施工期的交通問題不能忽視，開學後有花蓮女中、花蓮高中、花崗國中、北濱國小師生接送車潮，加上門諾醫院的就醫需求，以及花蓮港砂石車、大型車輛進出，二年的施工期面臨嚴重交通考驗，恐使中山橋成為「交通黑洞」，影響學生安全與醫療急救效率。

魏嘉賢建議說，希望建立交通分流與錯峰管制，協調砂石車、大型車輛避開學生上下課與上下班尖峰，並規劃替代路線；其次，試辦校園接駁車在施工期間，由教育處協調學校與家長會，設置社區接送點，推動學生搭乘接駁車，減少私家車湧入橋頭；上下課時間彈性調整協調學校間錯開上下課時間，避免接送車潮同時湧入中山橋。醫療綠色通道建立急救優先通行機制，確保門諾醫院救護車能快速通過。

