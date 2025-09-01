基隆因地制宜 深澳坑路、中和路特定路段開放騎樓停機車

經過基隆市政府騎樓專案小組評估後，採因地制宜政策，開放部分特定路段騎樓停放機車；圖為基隆市信義區深澳坑路特定路段騎樓開放停機車。（圖為基隆市政府提供）

2025/09/01 11:38

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應基隆人關心的大型社區騎樓機車停車問題，在基隆市議員持續關心下，基隆市政府騎樓專案小組現場踏勘，並評估騎樓淨空是否足以保留行人通行空間、牽行機車上下騎樓通道是否順暢、當地使用習慣及公共安全等綜合要素後，做出「因地制宜」開放停車決定；基隆市信義區深澳坑路（港都天下）、中山區中和路（大慶大城）等特定路段，開放騎樓停車。

由於基隆市舊式集合住宅區興建時，並無附設機車停車空間，多年來民眾以騎樓暫時停放機車，民眾出門騎車洽公買菜，回來無處可停，一停車卻屢屢遭到檢舉，造成住戶不勝其擾，基隆市信義區議員與中山區議員紛紛辦理會勘，建議市府組專案小組評估，採「因地制宜」開放特定路段的騎樓供機車停放，讓機車回住宅區無處停放的困擾，獲得緩解。

基隆市交通處副處長黃詩涵表示，經基隆市政府騎樓專案小組現場踏勘及評估後，開放範圍如下，（信義區）深澳坑路8之41號至8之50號、10之6號、10之7號；（中山區）中和路164巷13至19號、16至26號，中和路168巷13弄1至37號，中和路167至198號之4。

黃詩涵提醒，騎樓開放停車政策將與「綠腳丫友善行人空間政策」同步推動，凡設有綠腳丫標誌的騎樓區域，皆屬行人專用通行空間，禁停機車，一旦違停將依法取締，保障行人權益。

經過基隆市政府騎樓專案小組評估後，採因地制宜政策，開放部分特定路段騎樓停放機車；圖為中山區大慶大城部分路段騎樓開放停車。（圖為基隆市政府提供）

