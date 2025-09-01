為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    弱勢戶每人1箱！藏傳佛寺普度物資台南山區做公益送出1270份

    噶瑪噶居寺將普度物資以福袋的方式，捐贈給弱勢戶，每人1箱。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/01 11:10

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕知名的台南左鎮噶瑪噶居寺舉辦中元法會，並將普度物資轉換成福袋的概念，發放給山區貧困戶，事先了解弱勢家庭的需求，進行祭拜供品的採購，且每人1箱，讓生活可以暫時無虞，今天捐贈，共送出1270份。

    一般的公益發放多以戶為單位，噶瑪噶居寺的愛心捐贈，則針對每個貧困家庭的人數進行配送，讓弱勢照顧更全面。

    噶瑪噶居寺以普度供品推動的「弱勢家庭福袋物資計畫」，主要是針對左鎮、玉井、楠西、南化等4個較為偏遠的行政區，已連續開辦6屆，經統計，今年共有1270人受惠。

    今天的捐贈活動在左鎮區公所舉行，依照家庭人口為單位展開發放，有弱勢民眾一口氣領了6箱，噶瑪噶居寺也號召志工到場協助，幫忙搬運。

    左鎮區長李燿州、玉井區長顏振羽、南化區長徐全立、楠西區長何榮長，以及市府社會局副局長葉誌明出席捐贈儀式，噶瑪噶居寺創辦人洛本天津仁波切更親自到場，協助愛心發放。

    洛本天津仁波切提到，台南山區高齡、弱勢化趨勢明顯，且今年地震、颱風、豪雨等天災，對弱勢家庭生計更是雪上加霜，持續執行公益捐贈，將上百桌普度物資以福袋方式送給需要關懷的人，減輕其經濟負擔，以具體行動落實佛法照顧眾生理念。

    洛本天津仁波切表示，儒道釋皆有普度，噶居寺順應、結合民情風俗與民間信仰，舉辦中元法會，除慰藉過往的親友外，祭拜後也捐贈物資給弱勢家庭，旨在教導信眾佈施，將慈悲心化為具體的公益行動，讓愛傳遞、讓善循環。

    為讓發放內容更符合弱勢家庭實際需求，噶瑪噶居寺參考社會局實物銀行中民眾經常性領用，還有4個區公所建議，以各類罐頭、麵條、乾糧、營養品、即時調理包與穀物沖泡包等方便易食品項為主，每份裝成1大箱。

    洛本天津仁波切說，由於志工反映，山區老人需要補充營養，今年也特地普度大罐的高鈣奶粉，採福袋方式隨機包裝，進行發放，讓長輩們獲得更周延的照顧。

    噶瑪噶居寺將普度物資以福袋的方式，捐贈給弱勢戶，每人1箱。（記者吳俊鋒攝）

    噶瑪噶居寺將普度物資以福袋的方式，進行愛心發放，4個行政區的弱勢戶受惠。（記者吳俊鋒攝）

    噶瑪噶居寺將普度物資以福袋的方式，捐贈給弱勢戶，志工協助發放、搬運。（記者吳俊鋒攝）

