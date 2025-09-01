10小倉鼠被沖入馬桶畫面網路炸鍋 疑泰女違法將函送偵辦

動保處長林儒良指將倉鼠從馬桶沖走已違反動保法。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日社群媒體轉發一名女子在IG限動發布將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，遭數萬網友批殘忍，由於該女子疑似泰國人在台中工作；對此農業局動保處長林儒良表示，此案已違反動保法，將函送地檢署偵辦，由地檢署來調查該影片女子是何人，若確實將依法開罰。

有一位愛鼠人士網友在Threads中PO出一段疑似泰國女子在IG限動PO出將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉畫面，只見倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，直接被沖走，讓這位愛鼠網友非常痛心，而數萬網友也痛批殘忍。

由於女子疑似在台中工作，動保處長林儒良表示，此案已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害動物規定,可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20-200萬罰金。

林儒良表示，動保處將函送地檢署偵辦,並再次呼籲民眾飼養動物要盡到飼主責任不可隨意騷擾虐待傷害動物。

