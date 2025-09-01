為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10小倉鼠被沖入馬桶畫面網路炸鍋 疑泰女違法將函送偵辦

    動保處長林儒良指將倉鼠從馬桶沖走已違反動保法。（市府提供）

    動保處長林儒良指將倉鼠從馬桶沖走已違反動保法。（市府提供）

    2025/09/01 11:14

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕近日社群媒體轉發一名女子在IG限動發布將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，遭數萬網友批殘忍，由於該女子疑似泰國人在台中工作；對此農業局動保處長林儒良表示，此案已違反動保法，將函送地檢署偵辦，由地檢署來調查該影片女子是何人，若確實將依法開罰。

    有一位愛鼠人士網友在Threads中PO出一段疑似泰國女子在IG限動PO出將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉畫面，只見倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，直接被沖走，讓這位愛鼠網友非常痛心，而數萬網友也痛批殘忍。

    由於女子疑似在台中工作，動保處長林儒良表示，此案已違反動物保護法第6條，任何人不得傷害動物規定,可依同法第25條處2年以下有期徒刑併科新台幣20-200萬罰金。

    林儒良表示，動保處將函送地檢署偵辦,並再次呼籲民眾飼養動物要盡到飼主責任不可隨意騷擾虐待傷害動物。

    有女子近日在IG限時動態分享影片，竟是她將10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉畫面。（圖翻攝自Threads）

    有女子近日在IG限時動態分享影片，竟是她將10隻小倉鼠丟進馬桶沖掉畫面。（圖翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播