開學之亂！ICU醫親吐「爸媽崩潰9點」釣出一片哀嚎

2025/09/01 11:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天是開學日，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金分享開學前一晚最讓家長崩潰的9個情況，例如「在書包裡找到別人的作業簿」、「在書包裡找到沒洗的便當盒」等，引發大批家長共鳴。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」歸類，這9種讓人措手不及的狀況包括：

1.小朋友還在趕寫作業

2.媽媽在便利商店排隊影印

3.媽媽現在邊採買開學用品、邊開罵

4.在書包裡找到別人的作業簿

5.在書包裡找到沒洗的便當盒

6.在書包裡找到發霉的麵包

7.小孩鞋子現在才發現穿不下

8.豬隊友永遠在狀況外

9.現在在哪裡可以以繡學號？

大批網友表示深有同感，紛紛稱「醫師好懂喔」，「沒洗便當盒也太真實了吧」，「我剛剛丟掉一個發霉的水壺」，「暑假最後一天晚上發現發霉的漱口杯」，「我家書包也有發現長蟲的茶葉蛋喔……」「我剛剛也才在罵小孩，為什麼都要到最後還在整理。」

還有媽媽大喊：「學號繡是繡了，但忘了領衣服啊！」「還有找不到運動服，跟制服怎麽變這麽小件」，「衣服穿不下真的崩潰，又不能穿便服」。

「我覺得比較崩潰的是，明天要開學，小孩發燒了，媽媽先哭……跟姐妹約好的早午餐，直接取消。」「其實1-9都沒關係，只要第10點:早上校門一開孩子手刀丟進去，媽媽鬼門關！」

另有媽媽提醒，「尤其要上小一的新生，媽媽還是習慣會載往幼稚園去喔！」不過，也有媽媽感嘆，「還好這一切已過去，我也熬出頭，回想往事心有戚戚焉。」

