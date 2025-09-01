為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆港未申請就飛無人機 罰款30萬到150萬元

    搭郵輪出國旅行蔚為風行，郵輪靠泊基隆港頻繁，基隆港務分公司提醒空拍玩家，必須上網申請空拍，未經許可在港區空拍，將罰款30萬到150萬元。（圖為基隆港務分公司提供）

    2025/09/01 10:51

    〔記者俞肇福／基隆報導〕隨著大型國際郵輪靠泊基隆港，喜歡拍攝郵輪英姿的空拍玩家們請注意！基隆港務分公司港務處長彭廣在今天（1日）指出，基隆港屬於無人機特定管制區域，操作遙控無人機應先向基隆港務分公司提出申請，經審查同意才可操作，未經許可擅自操作涉及違反商港法第36條第1項第3款所列的妨害港區安全行為，得由航港局依據商港法第65-1條禁止其飛航活動，並由航港局或指定機關處新台幣30萬元以上150萬元以下罰款；情節重大者，將沒收遙控無人機。

    彭廣在指出，基隆港為避免無人機侵擾，已配置7支無人機干擾器，對於未經申請許可從事無人機飛航活動，將會同基隆港港務警察總隊、交通部航港局北部航務中心持干擾器制止或排除，以維護港區安全。

    彭廣在說，港區周邊操作無人機，應事先透過交通部民用航空局「遙控無人機管理資訊系統」查詢活動空域範圍後依規定向相關權責機關申請核准，始得操作。

    基隆港務分公司提醒空拍玩家必須上網申請空拍，未經許可在港區空拍，執法單位將出動干擾器讓遙控無人機迫降。（圖為基隆港務分公司提供）

