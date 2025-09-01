台南永康宜居成功社宅 首批入住戶簽約公證

台南永康宜居成功社宅首批住戶辦理簽約作業。（記者劉婉君攝）

2025/09/01 10:28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南首批社會住宅永康區「宜居成功」，招租戶數共計103戶，第1批75戶今（1）日辦理簽約公證作業，將自9月16日起分批入住。

宜居成功為永康區第1處社會住宅，市長黃偉哲今天一早也前往視察相關的簽約程序及點交動線，多名永康區市議員亦到場關心，隨後即有住戶陸續報到簽約，辦理點交。

黃偉哲表示，宜居成功社宅完全由廠商回饋給市府，市府不用出錢，共計103戶的量體，周邊為新進發展區，且離大灣交流道近，又有國小及國高中學區，租金親民，因此非常搶手，登記人數高達2500多人。除了已入住的宜居仁愛及今起簽約的宜居成功，接下來還有宜居小東，今年就會有500戶可提供給民眾租住，對於居住正義及因台南發展而被炒高的房價或租金，將可以有舒緩的作用。

都發局長林榮川表示，南市已規劃或興建中、興建完成的社宅量能達1萬1188戶，隨著宜居仁愛與宜居成功招租，宣告台南社宅已邁入營運階段。國家住宅及都市更新中心興建的「新都安居A」社宅，則預計5日公告招租。

林榮川說，宜居成功共有A型1房36戶、B型1房29戶、2房31戶、3房7戶，首75戶將自16日起分批入住，為貼心民眾搬家準備，可於入住前5日提前點交。為利簽約流程作業順暢並確保服務品質，採分梯次安排簽約，租户務必依都發局通知時間到場辦理簽約公證與後續點交。

台南市長黃偉哲（右5）與多位市議員一同視察宜居成功社宅的設施及點交動線。（記者劉婉君攝）

