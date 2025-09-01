開學日！ 高雄小一新生數減753人 陳其邁：少子化是國安問題

高雄市長陳其邁指少子化是國安問題。（記者李惠洲攝）

2025/09/01 10:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（1）日開學日，高雄市今年共有1萬8968名國小一年級新生，比去年的1萬9721人減少753人，市長陳其邁今早前往楠梓區右昌國小視察學童開學狀況，面對少子化日益嚴重，陳其邁表示，這是國安問題，希望中央與地方全力支持年輕家庭，讓小朋友由國家與父母一起養。

由於近期高雄市出現本土登革熱疫情，陳其邁指出，開學前，校園及周遭環境已進行大規模清潔消毒，高雄市目前已有10例登革熱個案，雖然都集中在中鼓山地區，但近期常下雨、國際疫情嚴峻，本土疫情有爆發的可能，今天主要來看開學前環境整體的預防及是否落實衛教。此外，右昌地區近年外來人口急速增加，台積電也在楠梓區，隨著人數越來越多，也關心校園軟硬體設施是否完備。

對於少子化越來越嚴重，陳其邁表示，這是台灣最大的問題，因人口結構老化，下一世代負擔更加嚴重，各種措施如預算的支持及托育、幼教問題，要減輕家長負擔，年輕的父母才願意生、願意養，少子化是國安的問題，不僅是地方政府要努力，中央政府在減輕年輕家長的負擔部分，要再加碼力道，讓小朋友由國家與父母起養，全力支持年輕家長。

陳其邁今到右昌國小，特別贈送新生「右昌國小好六禮」，包括鋼杯、鉛筆、書籤、尺、橡皮擦彩色筆，另也與小朋友進行登革熱防疫的有獎問答，提醒小朋友要注意病媒蚊和腸病毒等傳染病。

陳其邁贈送給小一新生右昌六好禮。（記者李惠洲攝）

陳其邁和小朋友進行登革熱有獎問答。（記者李惠洲攝）

陳其邁視察右昌國小開學情形，與右昌國小吉祥物擊掌。（記者許麗娟攝）

陳其邁視察開學情形，提醒防疫登革熱和腸病毒。（記者李惠洲攝）

