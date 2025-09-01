毛孩免裝籠快樂出遊 新北藍15線加入假日友善寵物公車

新北市交通局今（1日）宣布，5日起「汐止─捷運昆陽站」藍15線也加入行列，每逢假日中午12時、下午2時與4時各有一班，方便飼主搭車帶毛孩到汐止星光橋旁的寵物奔跑區遊玩。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 10:35

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市推動寵物友善交通，自2019年起開辦「假日友善寵物公車」路線，讓飼主能帶著狗狗免裝籠出遊。交通局今（1日）宣布，5日起「汐止─捷運昆陽站」藍15線也加入行列，每逢假日中午12時、下午2時與4時各有一班，方便飼主搭車帶毛孩到汐止星光橋旁的寵物奔跑區遊玩；截至目前已有10輛公車辦理，路線及班次資訊可至交通局官網或大台北公車網查詢，車頭LED也會顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便辨識。

交通局運管科長林詩欽表示，除導盲犬外，一般寵物平日搭乘公車仍須裝籠，主要是依運送契約規範並顧及其他乘客感受。而假日友善寵物公車則提供寵物免裝籠服務，讓飼主和狗狗能安心搭車，一起前往寵物公園或活動區。

林詩欽指出，友善寵物公車的假日發車時間固定，飼主只要在指定的時間，帶著狗狗到公車站牌，就能帶著牠們到專為狗狗設計的寵物公園等活動區，和狗狗一起享受快樂的時光。

林詩欽說，目前友善寵物公車已涵蓋243、707、845、859、895、綠2右、綠2左、862及863線，此次新增藍15線，路線及班次資訊可至交通局官網或大台北公車網頁查詢。各寵物公車車頭LED會顯示「本車提供寵物搭乘」字樣，方便飼主辨識。

林詩欽提醒，飼主應注意狗狗上下車及乘車安全，避免夾傷或影響行車，並隨身攜帶撿便器（袋）等清潔用品，維護車內整潔，遵守乘車規範。

