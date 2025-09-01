為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    東中人行道改建 「五步砍一樹」種樹策略惹議

    台東高中外的行道樹一一被砍除。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除。（記者劉人瑋攝）

    2025/09/01 10:40

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市中華路位在台東高中一帶近期進行人行道改建工程，首先著手的卻是將十多公尺高的樹木全數砍除，這也引來市民爭議，這項工程為縣府主導公所整建，民眾婉惜林蔭大道與生命的消失、同時也反應許多台東人對綠地的渴望，但工程單位卻表示，當年根本就是「種錯樹」，加上未有長遠規畫，「不砍樹是要等人受傷嗎？」

    民眾在台東地方的臉書社團po文，指稱台東縣府外包改善人行道工程，感覺東中旁的路樹「怎麼是這種改善方法？」。直到今早現場仍有工程隊努力鋸下4、5層樓高的「黑板樹」，地上留下樹頭切面平整，樹身幾乎需2人環抱，另外，台東高中的椰子樹也被砍下不少。由於近年台東市區發展，許多綠地成建築物，雖增加許多人工綠地，但遠不及市區雜木林消失速度，也讓許多人感到婉惜。

    但有林務單位則表示，近年台灣各處都以「恢復台灣原生種」及適地種植為目標，黑板樹原產中國，雖也遍及台灣，但因生長極快、易有林蔭，可以「速成林蔭」卻耐不了颱風，尼伯特風災時受損最嚴重就是此樹與小葉欖仁，每遇颱風即可能受損，加上樹汁有毒、開花有臭味也可能引起過敏，中國有些地方也規定不得任意種植。

    施工單位則表示，據了解，以往相關單位也以速成方式向林務單位索要樹種於此地種植，「黑板樹以前要拿來造紙卻被拿來當行道樹，這麼多年過後，都換現在的居民承擔後果，前人種樹、後人砍樹」，當地人行道狹窄，大樹的樹根已將人行道隆起，「反對砍樹者可以晚上來此散步、感受」，未來將對人行道重鋪。

    而台東高中則是從十多年前即發生椰子樹落下砸傷行人、車事件，其中有幾件還是「砸傷校友」、受傷民眾被母校椰子樹葉打傷還頗為嚴重，但因未傳出不可逆傷勢，加上又是母校，因此究責者少，在數任前的校長即已常與公所協商處理。

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下滿地龐大樹材。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下滿地龐大樹材。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下滿地龐大樹材。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下滿地龐大樹材。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下樹頭、切口平整。（記者劉人瑋攝）

    台東高中外的行道樹一一被砍除，留下樹頭、切口平整。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播