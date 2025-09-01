東中人行道改建 「五步砍一樹」種樹策略惹議

台東高中外的行道樹一一被砍除。（記者劉人瑋攝）

2025/09/01 10:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市中華路位在台東高中一帶近期進行人行道改建工程，首先著手的卻是將十多公尺高的樹木全數砍除，這也引來市民爭議，這項工程為縣府主導公所整建，民眾婉惜林蔭大道與生命的消失、同時也反應許多台東人對綠地的渴望，但工程單位卻表示，當年根本就是「種錯樹」，加上未有長遠規畫，「不砍樹是要等人受傷嗎？」

民眾在台東地方的臉書社團po文，指稱台東縣府外包改善人行道工程，感覺東中旁的路樹「怎麼是這種改善方法？」。直到今早現場仍有工程隊努力鋸下4、5層樓高的「黑板樹」，地上留下樹頭切面平整，樹身幾乎需2人環抱，另外，台東高中的椰子樹也被砍下不少。由於近年台東市區發展，許多綠地成建築物，雖增加許多人工綠地，但遠不及市區雜木林消失速度，也讓許多人感到婉惜。

但有林務單位則表示，近年台灣各處都以「恢復台灣原生種」及適地種植為目標，黑板樹原產中國，雖也遍及台灣，但因生長極快、易有林蔭，可以「速成林蔭」卻耐不了颱風，尼伯特風災時受損最嚴重就是此樹與小葉欖仁，每遇颱風即可能受損，加上樹汁有毒、開花有臭味也可能引起過敏，中國有些地方也規定不得任意種植。

施工單位則表示，據了解，以往相關單位也以速成方式向林務單位索要樹種於此地種植，「黑板樹以前要拿來造紙卻被拿來當行道樹，這麼多年過後，都換現在的居民承擔後果，前人種樹、後人砍樹」，當地人行道狹窄，大樹的樹根已將人行道隆起，「反對砍樹者可以晚上來此散步、感受」，未來將對人行道重鋪。

而台東高中則是從十多年前即發生椰子樹落下砸傷行人、車事件，其中有幾件還是「砸傷校友」、受傷民眾被母校椰子樹葉打傷還頗為嚴重，但因未傳出不可逆傷勢，加上又是母校，因此究責者少，在數任前的校長即已常與公所協商處理。

台東高中外的行道樹一一被砍除，留下滿地龐大樹材。（記者劉人瑋攝）

