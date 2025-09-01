為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中市民廣場先砍樹後辦說明會 護樹團體要盧秀燕道歉把樹種回來

    台中市建設局移植臨公益路側14棵行道樹，引嘩然。（記者蘇孟娟攝）

    台中市建設局移植臨公益路側14棵行道樹，引嘩然。（記者蘇孟娟攝）

    2025/09/01 10:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市建設局推動市民廣場景觀優化，移植臨公益路側14棵行道樹，因一度傳出移樹的理由是為「優化爵士音樂節人潮動線」，引發輿論反彈，台中市護樹協會等公民團體今赴市民廣場抗議市府未依程序辦理，砍樹後才辦說明會，「先斬後奏」，黑箱砍樹、倒行逆施，要求台中市長盧秀燕道歉「把樹種回來」。

    台中市建設局指出，相關移植及移除樹木均有經景觀委員會討論同意下施作，但坦言相關作業程序有瑕疵，未來會加強檢討改善；相關優化工程未來人行道會更開闊，預計重回5棵樹。

    台中市民廣場14棵行道樹在8月28日遭市府建設局無預警「移除」，引發在地居民及市民譁然，台灣護樹協會等在地團體今前往現抗議，台灣護樹協會理事長張美惠指出，盧秀燕市長上任推動「都市退燒－全民植樹行動計畫」，並提出「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」、「引進民間資源」4大目標，事實卻是一再砍樹，這次市民廣場砍樹案更是不告知、不公開、不民主，連她上週五打電話去建設局詢問何時開說明會，說是下週，結果突然在昨天（8月31日）召開，完全沒通知關心的團體，找了幾個人就說已經開完了。

    她質疑，依規定移植前須辦說明會，結果是樹砍完了才開說明會，「先斬後奏」，且市民廣場案沒有公告，建設局胡作非為，市府頒布移植樹木規範，結果帶頭不按照規範，太離譜了。

    監督施政聯盟執行長許心欣為西區居民，對於市民廣場行道樹無預警遭「移植」，強烈質疑市府在事發後3天才辦說明會開民主倒車，先斬後奏，且昨天的說明會場地極小，頂多容納20人，這場說明會根本就是「遮羞會」，痛批盧市府對行道樹太粗暴，整個過程沒有公民參與，附近居民及市民都不知情，況且人行空間並不如市府所說的不便，市府的理由太過牽強，要求停止「優化」方案，把樹種回來。

    相關環保團體在現場高喊「盧秀燕道歉、「 把樹種回來」。

    一名路過的民眾說，住附近已38年，市民廣場平日多是老人散步乘涼所在，更有不少人前去運動，前幾天看到樹被砍了很錯愕，也擔心未來散步運動變很熱，也盼恢復原貌。

    護樹團體今在市民廣前抗議，路樹在未有公民參與下無預警被移除。（記者蘇孟娟攝）

    護樹團體今在市民廣前抗議，路樹在未有公民參與下無預警被移除。（記者蘇孟娟攝）

    建設局說明優化計畫，公民團體抗議先斬後奏。（記者蘇孟娟攝）

    建設局說明優化計畫，公民團體抗議先斬後奏。（記者蘇孟娟攝）

