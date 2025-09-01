為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱血社工宋靜芳服務社區弱勢 打造台江全協凝聚社區情感

    五條港兒童劇團與社區民眾烈日下，在台江全協辦公室三合院門口埕努力彩排。（宋靜芳提供）

    2025/09/01 10:14

    〔記者蔡文居／台南報導〕由獲獎無數的熱血社工師宋靜芳一手催生的台灣台江全人服務協會（台江全協），自去年11月創立後，今年5月在社區開張後的首場活動，「917台江全協日」將於9月7日熱鬧登場，由五條港兒童劇團打頭陣，並邀請社區長輩與心智障礙夥伴一同登台，凝聚社區的情感。

    宋靜芳畢業於嘉南藥理大學社工系，之後於暨南大學研究所取得碩士學位。她不僅有愛心又具行動力，一頭栽入社工社區服務，迄今已18年，期間獲獎無數，除團體獎項外，也曾獲得全國社工專業人員「服務績優獎」及南高屏地區社工專業人員「社區優活獎」。

    為了幫助更多被社會漠視的弱勢者，去年11月她克服萬難創立「台江全協」出任秘書長，關注中高齡長者與心智障礙者，透過建立社區互助支持系統與推動預防性服務，站在第一線守護最需要的人。今年7月開始到安南區海尾皇宮駐點，走入社區服務更多需要被幫助的人。很多過去的老朋友或服務個案，也開心她再度回到社區服務，並義務協助幫忙。

    宋靜芳說，「917台江全協日」意涵「917就一起」，每年9月的第一個星期日為台江全協日，不僅是一場年度社區活動，更是凝聚情感的重要時刻。今年透過藝術表演與敲染手作體驗，讓不同年齡層與族群交流互動，邀請各界朋友踴躍參與，共同見證孩子們的舞台風采，並親身體驗敲染的藝術樂趣。

    宋靜芳（左）一手催生台江全協，服務社區的心智障礙者及弱勢民眾。（宋靜芳提供）

