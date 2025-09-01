國小開學首日 基隆市警察局長林信雄親自帶隊護童

基隆市警察局長林信雄（左2）與副市長邱佩琳（右4）前往東信國小進行宣導，並執行護童勤務。（記者吳昇儒翻攝）

2025/09/01 09:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕暑假結束！為迎接學童重返校園，基隆市警察局長林信雄今日帶隊執行「護童專案」勤務，更與副市長邱佩琳一同前往東信國小，準備開學小禮及戳戳樂親切地與學童及家長道早安，向學童及家長宣導婦幼、交通安全及詐欺防治觀念。而各轄區分局也都有準備婦幼安全宣導品，在現場進行宣導發放，灌輸學童自我保護的正確觀念。

警察局長林信雄今日分別帶隊前往第一、第二分局執行護童勤務，先與副市長邱佩琳前往轄區內東信國小，準備開學小禮及戳戳樂親切地與學童及家長道早安，向學童及家長宣導婦幼、交通安全及詐欺防治觀念，並發送相關標語資料夾及文具組，宣導如何辨識網路陷阱及保護自我免於受害。

請繼續往下閱讀...

接著又趕往仁愛國小等學校重要路口，與分局長温基興配合義交、學校志工、導護媽媽、退警協會3Q志工及教職員等，協助疏導校門口的車流，避免汽機車違停，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園，共同保護學生安全。同時也準備婦幼安全宣導品，進行宣導發放，灌輸學童自我保護的正確觀念。

第一分局分局長温基興表示，將持續維護學童上、放學安全及強化校園安全維護，結合校園周邊商家、24小時超商及愛心商店等處所，對於逗留在校外或落單之學童，予以關懷協助，建構校園安心走廊，防止校園危害事件發生，打造讓學童安心、家長放心的安全就學環境。

第一分局分局長溫基興到校門口發放宣導品，進行婦幼安全宣導。（記者吳昇儒翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法