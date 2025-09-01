為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國小開學首日 基隆市警察局長林信雄親自帶隊護童

    基隆市警察局長林信雄（左2）與副市長邱佩琳（右4）前往東信國小進行宣導，並執行護童勤務。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警察局長林信雄（左2）與副市長邱佩琳（右4）前往東信國小進行宣導，並執行護童勤務。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/09/01 09:53

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕暑假結束！為迎接學童重返校園，基隆市警察局長林信雄今日帶隊執行「護童專案」勤務，更與副市長邱佩琳一同前往東信國小，準備開學小禮及戳戳樂親切地與學童及家長道早安，向學童及家長宣導婦幼、交通安全及詐欺防治觀念。而各轄區分局也都有準備婦幼安全宣導品，在現場進行宣導發放，灌輸學童自我保護的正確觀念。

    警察局長林信雄今日分別帶隊前往第一、第二分局執行護童勤務，先與副市長邱佩琳前往轄區內東信國小，準備開學小禮及戳戳樂親切地與學童及家長道早安，向學童及家長宣導婦幼、交通安全及詐欺防治觀念，並發送相關標語資料夾及文具組，宣導如何辨識網路陷阱及保護自我免於受害。

    接著又趕往仁愛國小等學校重要路口，與分局長温基興配合義交、學校志工、導護媽媽、退警協會3Q志工及教職員等，協助疏導校門口的車流，避免汽機車違停，讓學童們安全無虞地穿越馬路進入校園，共同保護學生安全。同時也準備婦幼安全宣導品，進行宣導發放，灌輸學童自我保護的正確觀念。

    第一分局分局長温基興表示，將持續維護學童上、放學安全及強化校園安全維護，結合校園周邊商家、24小時超商及愛心商店等處所，對於逗留在校外或落單之學童，予以關懷協助，建構校園安心走廊，防止校園危害事件發生，打造讓學童安心、家長放心的安全就學環境。

    第一分局分局長溫基興到校門口發放宣導品，進行婦幼安全宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    第一分局分局長溫基興到校門口發放宣導品，進行婦幼安全宣導。（記者吳昇儒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播