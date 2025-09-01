為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    侯友宜參訪鹿特丹Markthal市場 借鏡國際經驗改造新北市場

    新北市長侯友宜與市府經濟發展局長盛筱蓉參訪荷蘭鹿特丹Markthal市場。（新北市政府提供）

    2025/09/01 09:47

    〔記者賴筱桐／新北報導〕市場可以不只是消費場所，還能成為城市地標！新北市長侯友宜率隊參訪荷蘭鹿特丹知名的Markthal市場，體驗融合美食、住宅、休閒與藝術的複合空間。侯友宜表示，新北積極推動市場改造及新建、改建，未來會將國際經驗融入市府政策，將在地文化融入設計規劃。

    侯友宜表示，新北市自2019年起已完成14座市場改造、3座新建或改建，後續將投入總經費約70億元，推動7座市場改造及6座市場新建、改建。此次參訪 Markthal市場有助於強化新北市場翻新的藍圖，打造兼具生活、觀光與永續價值的新世代市場。

    經濟發展局局長盛筱蓉指出，Markthal市場以近10萬平方公尺的規模，結合美食餐飲、零售、住宅、休閒娛樂與停車等多元功能，白天是熱鬧的市場大廳，夜晚轉換為餐飲與休閒空間的聚集地。「一場地多用途」的設計，不僅滿足市民生活需求，更讓市場成為城市的舞台，與新北市推動的「市場不只是買菜的地方」理念不謀而合。

    盛筱蓉也說，Markthal能從傳統市場升級為觀光熱點，有幾項關鍵特色，包括拱形建築與巨幅壁畫，打造鹿特丹新地標；多元的餐飲與購物體驗，吸引各地遊客；與城市品牌的連結，讓市場融入都市再生計畫。這些元素值得新北借鏡，未來市場翻新不只追求空間舒適性，也要展現城市獨特風貌，甚至成為遊客認識新北的第一站。

    經發局補充，Markthal共有96個新鮮食材攤位、228戶住宅與1200個停車位，40公尺高的拱頂壁畫《Cornucopia》聲名遠播，成為遊客必訪地標，該建築獲得英國 BREEAM「Very Good」綠建築認證，展現市場改造與永續並行的成效。

    荷蘭鹿特丹Markthal市場共有96個新鮮食材攤位、228戶住宅與1200個停車位，成為觀光熱點與地標。（新北市政府提供）

