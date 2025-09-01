台中248所國小開學日 台中警啟動「護童」保平安

今天是開學日，台中市各警局啟動「護童專案」，台中市警察局督察長張則誠（後排左2）前往太平區中華國小關心學童上學狀況。（台中市警局提供）

2025/09/01 09:42

〔記者陳建志／台中報導〕漫長的暑假結束，今天是台中市248所國小的開學，台中市警局為維護學童上、放學安全，啟動「護童專案」，針對校園周邊較複雜危險的出入口及路段，編排交通疏導並輔以守望、巡邏等勤務，除台中市警察局長吳敬田、副局長沈炳信及督察長張則誠分別到學校親切和小朋友打招呼，包括霧峰分局、第三分局的分局長和員警也都到轄區國小關心小朋友，共同維護學童的安全。

台中市警局婦幼隊表示，警局重視護童勤務，今天新學期開學首日一早由吳敬田局長率員前往北屯區僑孝國小執行護童勤務，並結合婦幼及交通安全宣導，現場精心準備「小熊警報器」發送給學童，讓小朋友若遭遇陌生人騷擾或攻擊等緊急情況，可立即開啟警報器發出響亮聲音求助。學童們看到造型可愛又實用的警報器，直呼這是最棒的開學禮物。

請繼續往下閱讀...

此外，台中市警局副局長沈炳信及督察長張則誠也分別前往烏日區烏日國小及太平區中華國小，霧峰分局長林中興、第三分局分局長謝有筆則在警察大頭娃娃及應援團陪同下，前往轄區霧峰國小、東區成功國小發放小禮物，並手舉婦幼安全、交通安全及犯罪預防等宣導標語進行宣導。

台中市警局表示，因應開學日交通流量增加，各分局除規劃加強校園周邊交通疏導及安全維護工作外，也前往學生主要通學路口適時引導學童安全穿越道路，也呼籲家長及其他用路人接送孩童或行經校園時，務必減速慢行、遵守交通規則，共同營造安全通學環境。

台中市警局也強調，護童專案不僅限於開學日，未來仍將持續推動交通安全、婦幼保護工作，並與學校、家長共同努力，打造安心的學習環境。＃

今天是開學日，台中市各警局啟動「護童專案」，霧峰分局長林中興（右1）前往轄區霧峰國小發放小禮物，關心學童上學狀況。（霧峰分局提供）

今天是開學日，台中市各警局啟動「護童專案」，第三分局分局長謝有筆（右1）在警察大頭娃娃及應援團陪同下，前往東區成功國小發放小禮物。 （第三分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法