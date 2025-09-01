為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖南方四島水域遊憩活動 延長至10月12日止

    10月連假，南方四島延長開放至10月12日止。（海管處提供）

    10月連假，南方四島延長開放至10月12日止。（海管處提供）

    2025/09/01 09:48

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園開放水域活動期間，為每年4月1日起至9月30日止，內政部國家公園署海洋國家公園管理處為增加民眾體驗園區環境機會，特別配合今年10月初中秋連假（10月4至6日）及國慶連假（10月10日至12日），延長水域遊憩活動期間至10月12日為止，每日活動時間自上午6時起至下午6時止。

    由於澎湖地區10月以後容易受到東北季風影響，海管處特別提醒熱愛國家公園自然美景或喜愛水域遊憩活動的民眾，出發前請務必隨時留意海、氣象及園區環境資訊，若發現天候海況不佳應即時調整活動行程，尤其不可勉強進行水域活動，出遊前做好活動規劃。

    海管處表示，大部分的遊客都已經了解水域遊憩活動應事先申請許可，以提高活動安全性，民眾可以利用「線上服務申辦平台」完成相關作業。活動時請留意勿在珊瑚礁區下錨，及避免踩踏珊瑚，更要隨時注意海況及潛伴情形，才能盡興又安全。

    自10月13日開始至翌年3月31日期間，將暫停開放園區水域遊憩活動，讓海洋生態獲得休養，期待明年同樣以豐盛的生物多樣性樣貌迎接各界參訪。

    水上遊憩活動是南方四島主力，需要先線上申請。（海管處提供）

    水上遊憩活動是南方四島主力，需要先線上申請。（海管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播