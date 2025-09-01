新豐康樂路車禍頻傳、路口壅塞 何智達將提案改善路口安全

民眾反映新豐鄉康樂路與明新一街十字路口車禍頻繁，縣議員何智達建議調整康樂路兩端號誌秒差。（擷取自google地圖，智達提供）

2025/09/01 09:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉康樂路是松林地區、台1線往來西濱的重要幹道，但康樂路與明新一街十字路口車禍頻繁，而康樂路與德昌街口尖峰時段塞車嚴重；縣議員何智達接獲民眾反映後表示，將在議會提案，建議調整康樂路兩端號誌秒差，營區圍牆退縮，施作人行步道、劃設行穿線，同時即可重新調整康樂路車道配置，期打造更友善的用路環境。

何智達表示，民眾憂心康樂路與明新一街十字路口，車禍頻繁，希望能夠設法改善，他和縣府交通旅遊處等相關單位現勘，認為康樂路此段路路幅太小，路外又缺乏公家的土地，無法劃設三線道，目前僅能將明新一街左轉康樂路此號誌桿往外移，同時移除水泥障礙物，讓用路人在轉彎時視線清楚，減低危險。同時，調整康樂路兩端號誌秒差，方便車輛左轉。

另外，民眾抱怨德昌街與康樂路口，尖峰時段塞車嚴重，但路口車道礙於路幅不足，無法畫設左、右轉車道，同時因為缺乏行人庇護區，也無法畫設行穿線。

何智達建議，若營區圍牆能夠退縮，可將圍牆側邊的人行步道做起來，銜接到康泰路人行道，現有的電箱移到圍牆內；人行道建置之後，有了行人庇護區，即可畫設行穿線。由於圍牆退縮，康樂路車道可劃設三線道、四線道，搭配號誌的設計，直行或左右專輛就可避免交織，有利各方向車輛通行。

何智達表示，因前述建議涉及縣政府、鄉公所各有所司的權責問題（路是縣管道路，圍牆內土地是公所的），因此他會在議會正式提案，請交旅處與鄉公所積極協商研究，盡快解決這個路口的問題，以利民行。

新豐鄉康樂路與德昌街口尖峰時段塞車嚴重；縣議員何智達建議松林營區圍牆退縮，施作人行步道、劃設行穿線，同時重新調整康樂路車道配置。（擷取自google地圖，智達提供）

新豐鄉康樂路與德昌街口尖峰時段塞車嚴重；何智達建議松林營區圍牆退縮，施作人行步道、劃設行穿線，同時重新調整康樂路車道配置。（記者廖雪茹攝）

