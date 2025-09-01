為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學日劉和然走進校園廚房 親檢午餐製備流程把關食安

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小，陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小，陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/01 09:41

    〔記者羅國嘉／新北報導〕今天是開學日，孩子們帶著興奮與期待走進校園。新北市副市長劉和然今（1）日一早前往板橋中山國小，陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期，也親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。劉和然說，市府推動「4+1安心蔬菜」等政策，從食材驗收、烹調到配送，都有完整流程把關，讓孩子獲得均衡營養。

    劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產，市府已連續6年投入超過7.5億元推動「美熱地計畫」，讓學童天天享用「美味、熱食、在地」的優質午餐，全市的午餐供應分為自立午餐與中央餐廚兩大模式，目前已有104校設置自立廚房，可供應169所學校，比例從過去不到5成提升至近6成；同時，市府每年並編列12.3億元補助弱勢學童早午餐，並與農業局合作推動「4+1安心蔬菜」政策，把在地優質食材送進校園，確保孩子每一口都吃得營養安心。

    劉和然指出，新北市也建置「食安智慧監控中心」，透過雲端系統即時監控團膳廠房及學校自立廚房的烹調溫度，並由教育局聯合衛生局、農業局、環保局每月進行稽查，加上學校派員每週監廚，建立層層防線，嚴格把關營養午餐。

    中山國小校長陳學添表示，學校營養師會依孩子需求設計菜單，如補充鈣質、葉黃素，兼顧營養均衡，並逐批驗收「三章一Q」食材，落實第一線把關；家長會長林建宇則說，家長最在意孩子是否吃得健康，如今透過「新北校園通APP」可查詢每日菜單與食材來源，資訊公開透明，更讓家長安心。

    教育局長張明文指出，114學年度將持續強化契約監督與午餐記點制度，從中央廚房到校園端嚴格檢視，確保孩子吃得美味、安心又健康。

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

    新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播