開學日劉和然走進校園廚房 親檢午餐製備流程把關食安

新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小，陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期。（記者羅國嘉攝）

2025/09/01 09:41

〔記者羅國嘉／新北報導〕今天是開學日，孩子們帶著興奮與期待走進校園。新北市副市長劉和然今（1）日一早前往板橋中山國小，陪同學童穿越「勤學門、聰明門、乖乖門」，在寓教於樂的儀式中迎接新學期，也親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。劉和然說，市府推動「4+1安心蔬菜」等政策，從食材驗收、烹調到配送，都有完整流程把關，讓孩子獲得均衡營養。

劉和然表示，孩子的健康是城市最珍貴的資產，市府已連續6年投入超過7.5億元推動「美熱地計畫」，讓學童天天享用「美味、熱食、在地」的優質午餐，全市的午餐供應分為自立午餐與中央餐廚兩大模式，目前已有104校設置自立廚房，可供應169所學校，比例從過去不到5成提升至近6成；同時，市府每年並編列12.3億元補助弱勢學童早午餐，並與農業局合作推動「4+1安心蔬菜」政策，把在地優質食材送進校園，確保孩子每一口都吃得營養安心。

劉和然指出，新北市也建置「食安智慧監控中心」，透過雲端系統即時監控團膳廠房及學校自立廚房的烹調溫度，並由教育局聯合衛生局、農業局、環保局每月進行稽查，加上學校派員每週監廚，建立層層防線，嚴格把關營養午餐。

中山國小校長陳學添表示，學校營養師會依孩子需求設計菜單，如補充鈣質、葉黃素，兼顧營養均衡，並逐批驗收「三章一Q」食材，落實第一線把關；家長會長林建宇則說，家長最在意孩子是否吃得健康，如今透過「新北校園通APP」可查詢每日菜單與食材來源，資訊公開透明，更讓家長安心。

教育局長張明文指出，114學年度將持續強化契約監督與午餐記點制度，從中央廚房到校園端嚴格檢視，確保孩子吃得美味、安心又健康。

新北市副市長劉和然一早前往板橋中山國小親自走進廚房，從蔬菜驗收到肉品、豆製品抽驗，檢視午餐製備流程。（記者羅國嘉攝）

