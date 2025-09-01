費用全免還給烤肉組！ 土庫公所秒殺烤肉限額報名時間曝光

去年土庫公所舉辦中秋烤肉活動，聚集千人「大會烤」。（資料照，記者李文德攝）

2025/09/01 09:45

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣土庫鎮公所去年中秋節前舉辦一場別開生面的「大會烤」，因免費報名又附食材，吸引上千人報名，受廣大好評。土庫鎮長陳特凱表示，9月13日將再舉辦，限量百桌的免費烤肉組將於9月2日開放報名，民眾切勿錯誤時機。

去年鎮公所舉辦中秋聯烤活動，提供百桌烤肉名額，因附上幾樣肉品、烤肉架等，被在地大讚「CP值爆表」甫開放報名連結就締造3分鐘秒殺紀錄，也讓不少晚一步民眾扼腕直呼「好可惜」。

陳特凱表示，去年受到廣大好評，因此今年擇定9月13日在馬公厝順安宮停車場舉辦，邀請雲林肉品市場、雲林縣養豬協會、立瑞畜產公司、土庫青農聯誼會等單位合作，現場除有烤大豬免費品嘗，限量百桌的烤肉組合包含梅花豬、里肌肉、蒜味香腸、貢丸、虱目魚甜不辣、鹹豬肉半條等，更有蔬菜組、烤盤、卡式爐等烤肉用具。

陳特凱強調，9月2日中午12點開放網路報名，額滿為止，凡報名成功且屆時全程參與的民眾，每組活動結束後還可以再領取一份全雞雞湯，歡迎民眾踴躍報名，

由公所提供限額免費烤肉組，當地民眾大讚「CP值爆表」。（資料照，記者李文德攝）

今年公所將於9月13日舉辦，9月2日中午將開放報名，更公開食材組合，機不可失。（擷取公所臉書專頁）

