    生活

    彰化好無聊？14個寫手不藏私 「彰化有料100」首刷1000本秒殺

    彰化有料100推薦趙記素食的豆包。（白色方塊工作室提供）

    2025/09/01 09:50

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化好無聊？彰化市一群年輕人自費出版「彰化有料100」書籍，不藏私推薦專屬彰化100個的有料日常，首刷1000本開賣不到1個月，已進入宣布完售的倒數階段，最令人驚喜的是，來買書的大多都是彰化人把這本書買來當「伴手禮」，想證明彰化一點都不無聊。

    發起人黃書萍表示，當初想到首刷就要1000本起跳，光賣書就是最大挑戰，這比找到14個寫手在激烈討論找出「彰化有料100」推薦，困難度還要多了100倍，沒有上架現有大型電商賣書系統，也不會出現在連鎖實體書店，到底要怎麼賣？

    黃書萍說，除了白色方塊工作室、旅庫、彰化旅行+等發起團隊都各自努力行銷外，其他就靠著在地的獨立書店「南方書店」、超有特色的愛治文具房，以及瘦子咖啡的友情力挺，讓賣咖啡的地方、賣文具的空間，都破例成為賣書點。

    當初自費出版「彰化有料100」實體書，很多人都認為網路介紹美食的免費影片與圖文那麼多，到底誰還會花錢來買？黃書萍說，在這次賣書的過程，有很多感人的故事，許多彰化人是買來當作伴手禮，希望更多人認識彰化人吃喝玩樂「口袋名單」，還有位彰化女兒在國外上網訂購後，再請父母取貨，讓家人可以對家鄉日常有更深度了解。

    黃書萍笑說，當初會選擇自費出版，就是發現有關彰化的書籍與資料太少了，如今「彰化有料100」即將完售，彰化人終於可以大聲說「彰化不無聊」。

    彰化一群年輕人自費出版「彰化有料100」，以不藏私心情來推薦口袋名單。（白色方塊工作室提供）

    彰化有料100推薦正彰化肉圓的豬肚湯。（白色方塊工作室提供）

    彰化有料100推薦萬芳蛤仔麵的料湯。（白色方塊工作室提供）

