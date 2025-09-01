為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    填平公館圓環地下道 李四川：改善交通事故考量

    李四川表示，填平公館圓環地下道是從改善交通事故考量，希望減少傷亡。（資料照，記者何玉華攝）

    2025/09/01 09:38

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府宣布將於9月13日開始拆除公館圓環、填平地下道，引發民眾、公民團體、議員三方反彈，台北市副市長李四川說，填平地下道的政策考量是從改善交通事故出發，減少機車騎士擦撞後的傷亡，「背後都是一個家庭」；做了政策抉擇，民眾會罵就讓罵，市府就承擔政策執行後的結果。

    李四川昨天晚間接受網路節目的訪問時提到，公館圓環地下道填平已經談了20年，都是因為想要改善交通事故；公館圓環7年來都是北市交通事故最高的路段，今年1到5月已經發生27件，都是機車被撞，騎士不是骨折就是斷手斷腳，「背後都是一個家庭」。若是從交通堵塞的部分考量，也可以維持原狀。

    李四川說，政府在做政策選擇的時候，思考要不要去改善；過去無法將地下道填平，是因為上方有兩根供應大台北用水的原水管通過，無法取消掉，後來有了翡翠水庫的原水管通水替代，兩根原水管可以取消，才有可能去做地下道的填平。

    很多人質疑為什麼要填平地下道，不能蓋起來就好?李四川舉例說，行政院前的地下道上方是實體的，公館圓環地下道的上面是中空的，必須要做結構支撐，工程大約需要1年多，時間會拖的相當久，假設施工是簡單，市府也是希望保留，直接在上面加蓋就通車。

    李四川說，填平地下道後，從資料分析顯示，公車通行大約延遲15秒到25秒，對於周邊的住戶，則因為是從7叉口變成正交路口，回家的時候可能要繞道而受到影響；但是南北向會多出一個車道，機車的儲量就可以加大，一次紅綠燈就可以全部輸運完，就不容易發生擦撞事故，交通事故可減少一半以上。

    李四川也提到，參選從來都不是他的選項，家人至今也不贊成；工程人員實事求是，跟選舉有隔閡，他沒辦法去討好別人。假設他要選舉，公館圓環他就放著，因為減少A2的事故，民眾看不到，但交通堵塞一定看得到，「要選舉何必去做這種事」，但從施政的良心，知道天天在那裏發生事故，就應該要去做。「這就是抉擇，該罵就去罵，我們就承擔這個結果。」生命是無價的，能夠讓所有的市民都平平安安的上班、回家，是政府首長該做的事。

