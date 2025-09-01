為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    BLACKPINK、TWICE加上AAA 高雄百貨公司響應演唱會祭優惠

    夢時代推出「高雄演唱會優惠券」活動。（經發局提供）

    夢時代推出「高雄演唱會優惠券」活動。（經發局提供）

    2025/09/01 09:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今年下半年演唱會熱潮不斷，韓國大勢女團BLACKPINK、TWICE將於10月、11月相繼在世運主場館開唱，12月6、7日2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮也將首度於高雄舉行，加上本週末9月6、7日經典男團Energy登陸高雄巨蛋，高雄市政府除延續推出「商圈夜市優惠券」，各大百貨也響應演唱會推出優惠活動。

    高市經發局長廖泰翔表示，高雄2025年演唱會大爆發，市府整合商圈夜市、餐飲、旅宿、交通和特色店家，並攜手百貨業者推出粉絲專屬優惠，導流觀光人潮落地消費。

    經發局說明，高雄各大百貨業者配合演唱會活動，加碼響應祭出優惠，夢時代推出「高雄演唱會優惠券」活動，自8月20日起，憑指定演唱會或見面會門票，即可兌換限量100元電子優惠券；SKM PARK推出「高雄演唱會優惠券」方案，憑指定演唱會門票，享有指定遊樂設施體驗券及限量CouponBook，更有指定專櫃消費滿額折抵金等優惠。

    漢神巨蛋推出「票根狂享Encore好康」活動，即日起出示指定演唱會門票，即可於指定專櫃獲得限時折扣，其他百貨業者如新光三越（三多店、左營店）、高雄大遠百、遠東SOGO高雄店、義大遊樂世界、樂購廣場等，也都有相關優惠，詳見各大百貨官網、DM。

    SKM Park Outlets高雄草衙道總經理孫紹堃表示，高雄近兩年舉辦多場國際級大型演唱會，吸引大量國內外樂迷湧入，營收均明顯成長。

    漢神巨蛋統計，高雄巨蛋體育館及其他大型場館舉辦演唱會期間，漢神巨蛋潮與消費熱度均有明顯提升，以今年7月為例，演唱會期間來客數成長約25%。

    SKM PARK推出「高雄演唱會優惠券」方案。（經發局提供）

    SKM PARK推出「高雄演唱會優惠券」方案。（經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播