BLACKPINK、TWICE加上AAA 高雄百貨公司響應演唱會祭優惠

夢時代推出「高雄演唱會優惠券」活動。（經發局提供）

2025/09/01 09:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄今年下半年演唱會熱潮不斷，韓國大勢女團BLACKPINK、TWICE將於10月、11月相繼在世運主場館開唱，12月6、7日2025 Asia Artist Awards（AAA）頒獎典禮也將首度於高雄舉行，加上本週末9月6、7日經典男團Energy登陸高雄巨蛋，高雄市政府除延續推出「商圈夜市優惠券」，各大百貨也響應演唱會推出優惠活動。

高市經發局長廖泰翔表示，高雄2025年演唱會大爆發，市府整合商圈夜市、餐飲、旅宿、交通和特色店家，並攜手百貨業者推出粉絲專屬優惠，導流觀光人潮落地消費。

請繼續往下閱讀...

經發局說明，高雄各大百貨業者配合演唱會活動，加碼響應祭出優惠，夢時代推出「高雄演唱會優惠券」活動，自8月20日起，憑指定演唱會或見面會門票，即可兌換限量100元電子優惠券；SKM PARK推出「高雄演唱會優惠券」方案，憑指定演唱會門票，享有指定遊樂設施體驗券及限量CouponBook，更有指定專櫃消費滿額折抵金等優惠。

漢神巨蛋推出「票根狂享Encore好康」活動，即日起出示指定演唱會門票，即可於指定專櫃獲得限時折扣，其他百貨業者如新光三越（三多店、左營店）、高雄大遠百、遠東SOGO高雄店、義大遊樂世界、樂購廣場等，也都有相關優惠，詳見各大百貨官網、DM。

SKM Park Outlets高雄草衙道總經理孫紹堃表示，高雄近兩年舉辦多場國際級大型演唱會，吸引大量國內外樂迷湧入，營收均明顯成長。

漢神巨蛋統計，高雄巨蛋體育館及其他大型場館舉辦演唱會期間，漢神巨蛋潮與消費熱度均有明顯提升，以今年7月為例，演唱會期間來客數成長約25%。

SKM PARK推出「高雄演唱會優惠券」方案。（經發局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法