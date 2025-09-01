為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    嘉大景觀系駐村嘉縣瑞里 結合在地文化設計觀光新風貌

    「Ready 瑞里」團隊讓瑞里國小學童親手種植後，將咖啡、茶葉等封存陶罐，成為與家鄉獨特的記憶、情感連結。（水土保持署南投分署提供）

    「Ready 瑞里」團隊讓瑞里國小學童親手種植後，將咖啡、茶葉等封存陶罐，成為與家鄉獨特的記憶、情感連結。（水土保持署南投分署提供）

    2025/09/01 09:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕農業部農村發展及水土保持署南投分署攜手瑞里社區、嘉義大學景觀學系「Ready瑞里」團隊，駐村瑞里50餘天，將景觀專業結合在地文化，如步道平台設置「心情療癒箱」、倒塌竹木及柔和暖黃燈光製成「手提竹燈」，增進遊客與社區的互動及情感連結，打造四季皆魅力的觀光新風貌。

    南投分署今表示，透過第15屆大專生迴游農村競賽，讓嘉大景觀系「Ready瑞里」團隊將所學應用於農村，從瑞里的步道系統為起點，團隊製作瑞里導覽摺頁「藏心瑞里」，並在步道沿途設置「療癒小語」；步道終點的觀星平台，團隊準備「心情療癒箱」，讓遊客藉由文字留下回憶。

    除了觀光也關注教育，南投分署表示，因瑞里國小孩子多在畢業後下山就學，團隊規劃「我與茶葉的約定」活動，讓學童在校園內親手種植植物，將茶葉、咖啡豆與心願紙條封存在陶罐中，孩子多年後再次打開這份充滿香氣的回憶，成為孩子與家鄉連結的橋梁；學生團隊駐村期間，經歷颱風豪雨造成的道路坍方、交通受阻，因此針對瑞里社區製作「防災教育小卡」，提供居民與遊客簡明實用指引，希望關鍵時刻發揮作用，提升社區的防災意識。

    團隊設置「心情療癒箱」，讓遊客藉由文字留下回憶。（水土保持署南投分署提供）

    團隊設置「心情療癒箱」，讓遊客藉由文字留下回憶。（水土保持署南投分署提供）

    倒塌竹木製作成手提燈，讓遊客能以友善環境的方式夜間探訪。（水土保持署南投分署提供）

    倒塌竹木製作成手提燈，讓遊客能以友善環境的方式夜間探訪。（水土保持署南投分署提供）

