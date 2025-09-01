為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    給濕地水鳥「立足之地」 口湖生態浮島成祕境

    「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

    「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

    2025/09/01 09:33

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖鄉因地層下陷，加上海水倒灌，長年以來形成許多沼澤濕地，生態豐富，不同季節吸引不同鳥種棲息，荒野保護協會與雲林科技大學、星耀能源發起「給水鳥一個家」行動，在口湖茂正綠能教育園區打造4座生態浮島，提供水鳥、蛙類及其他水棲動物棲息。

    荒野保護協會理事陳德鴻表示，生態浮島不僅有生態棲息、淨化水質、美化景觀等多重功能，浮島上的植物就地取材，選擇挺水性水生植物增強浮島的浮水能力，由於浮島與陸地隔絕，自然營造了許多水鳥、蛙類、爬蟲類和昆蟲等水棲動物的棲息地或庇護所。

    陳德鴻指出，這次打造4座生態浮島直徑有7公尺，主結構是以孟宗竹、椰纖毯及龜殼網等天然材料，竹縫間塞入泥炭苔建造浮島，並就地取材植栽原生植物，創作多層次的生態環境，浮島上的植栽能穩固浮島結構，也能提供遮蔭與棲息空間，未來將透過動態攝影機觀測生態變化。

    星耀能源董事長林恬宇說，茂正綠能教育園區位在口湖鄉，原為地層下陷及因長期鹽害閒置的台糖造林地，在2023年6月併聯送電，年發電量約2.2億度，生態浮島是由雲科大學生與公司志工約60人直接在現場搭設，希望能營造適合水鳥等動物更好的棲息環境，讓地方生態更豐富。

    「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

    「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播