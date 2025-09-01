給濕地水鳥「立足之地」 口湖生態浮島成祕境

「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

2025/09/01 09:33

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林口湖鄉因地層下陷，加上海水倒灌，長年以來形成許多沼澤濕地，生態豐富，不同季節吸引不同鳥種棲息，荒野保護協會與雲林科技大學、星耀能源發起「給水鳥一個家」行動，在口湖茂正綠能教育園區打造4座生態浮島，提供水鳥、蛙類及其他水棲動物棲息。

荒野保護協會理事陳德鴻表示，生態浮島不僅有生態棲息、淨化水質、美化景觀等多重功能，浮島上的植物就地取材，選擇挺水性水生植物增強浮島的浮水能力，由於浮島與陸地隔絕，自然營造了許多水鳥、蛙類、爬蟲類和昆蟲等水棲動物的棲息地或庇護所。

請繼續往下閱讀...

陳德鴻指出，這次打造4座生態浮島直徑有7公尺，主結構是以孟宗竹、椰纖毯及龜殼網等天然材料，竹縫間塞入泥炭苔建造浮島，並就地取材植栽原生植物，創作多層次的生態環境，浮島上的植栽能穩固浮島結構，也能提供遮蔭與棲息空間，未來將透過動態攝影機觀測生態變化。

星耀能源董事長林恬宇說，茂正綠能教育園區位在口湖鄉，原為地層下陷及因長期鹽害閒置的台糖造林地，在2023年6月併聯送電，年發電量約2.2億度，生態浮島是由雲科大學生與公司志工約60人直接在現場搭設，希望能營造適合水鳥等動物更好的棲息環境，讓地方生態更豐富。

「給水鳥一個家」志工們以孟宗竹、椰纖毯等天然材料，打造4座直徑7公尺的生態浮島。（圖由星耀能源提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法