台科大突破鎵族材料應用新境界 研究成果登國際期刊

台科大特聘教授何清華（右）與晶體成長與光學量測實驗室印尼籍博士後研究員Luthviyah_Choirotul_Muhimmah（左），一同量測二維半導體材料光學特性以及載子壽命。（台科大提供）

2025/09/01 09:23

〔記者林曉雲／台北報導〕打造新世代光電與綠能材料，國立台灣科技大學應用科學研究所特聘教授何清華團隊，深耕二維半導體材料研究逾25年，顯示由鎵與硫族元素組成的混合合金，如硫化鎵（GaS）、硒化鎵（GaSe）及碲化鎵（GaTe），具備優異的光電特性，未來可應用於光偵測器、紅外熱電元件與偏振感測等先進光電元件，亦在太陽能光電轉換、有機污染物降解等綠色能源與環境淨化領域展現高度潛力，已發表於材料科學領域的高影響力期刊「Materials Science and Engineering: R: Reports」。

何清華說明，鎵（Gallium, Ga）元素在現代科技中早已無處不在，是製作高效率發光材料的關鍵元素之一，能提升光能轉換效率，在發光二極體（LED）、太陽能電池與感測器等領域扮演重要角色，鎵硫族化合物的單晶結構與可靈活調配組成元素的特性，使其具有高度可塑性與應用彈性，是新世代光電的重要候選材料。

請繼續往下閱讀...

何清華團隊針對鎵族單硫屬化合物（硫化鎵、硒化鎵、碲化鎵），以及其混合合金如 GaSe₁₋ₓSₓ、GaTe₁₋ₓSₓ 等進行全面分析，從材料結構、發光特性到光電導性進行深入研究，研究發現，GaSe₁₋ₓSₓ 可實現全彩發光與白光混光，具有優異且強烈的光響應特性，具備高效率照明與太陽能電池領域的應用潛力；而 GaTe₁₋ₓSₓ 則展現出強大的光催化能力，適合應用於太陽能驅動的水分解製氫、有機污染物降解與殺菌，為再生能源及環境淨化領域提供更有效率的新材料選項。

何清華笑說，視覺是最直接的，他喜歡會發光的東西，學生時期開始對鎵族材料感興趣，雖然當時這類材料在主流研究中並不熱門，但其特殊的光電特性與未來潛力深深吸引他，學術研究往往走在產業之前，許多材料即使在學術上表現亮眼，卻仍面臨製程、成本等挑戰，但他相信，當產業需求與技術條件成熟時，看似「超前部署」的研究成果，也可能為未來科技與產業帶來巨大影響。

台科大何清華團隊研究論文中，探討鎵與硫族元素混合合金的成長與結構變化。（台科大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法