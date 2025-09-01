開學了！ 黃偉哲入校宣導防疫

台南市長黃偉哲（左起）與永康國小校長洪國展、教育局長鄭新輝，在永康國小校門口迎接家長及小朋友。（記者劉婉君攝）

2025/09/01 09:21

〔記者劉婉君／台南報導〕高中以下學校今（1）日開學了，台南市各警分局一早即啟動護童專案，守護兒童安全上學，市長黃偉哲也與教育局長鄭新輝前往永康國小，迎接小朋友上學，並化身防疫宣傳大使，入班宣導腸病毒、流感與登革熱等防疫重點。

上午7時30分不到，永康國小就已有許多家長帶著小朋友上學去，因學校鄰近永康傳統市場，且台20線為重要交通要道，人潮及車流量相當大，永康警分局員警在路口指揮交通，維持小朋友上學之路的安全。

黃偉哲先在校門口向上學的小朋友及家長打招呼，隨後也分送小禮物給小朋友，再進入班級以有獎徵答方式，向小朋友宣導正確的防疫觀念，小朋友回答相當踴躍。

黃偉哲表示，今天是開學第一天，永康國小學生人數約2300人，校方主動退縮校園規劃通學機車道，讓騎機車的家長送小朋友上學時，更方便也不會造成周邊交通影響，希望小朋友都可以快樂學習，平安回家。近年來台南市國中小在各領域都有很好的學習成就，希望未來能有更好的表現。他也強調，災後防疫工作不可鬆懈，要持續加強「巡、倒、清、刷」病媒蚊孳清，並提升高風險區域巡檢密度，全面守護師生健康。

開學日，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝到永康國小入班宣導防疫。（記者劉婉君攝）

