高壓東退午後雷雨範圍擴 週末擾動發展天氣變數大
本週氣溫依然較為偏高，台北盆地、中南部內陸地區仍有35-36度高溫機會。（資料照）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕本週的天氣與上週大致相似，仍是以午後雷陣雨為主，不過太平洋高壓減弱，午後雷雨範圍可能擴大，週末留意是否有低壓系統靠近。
天氣風險公司分析師歐宗學指出，今（1日）台灣處在太平洋高壓與南方低壓帶勢力之間，大致仍維持偏東風環境，氣溫依然較為偏高，普遍仍可達32-34度，台北盆地、中南部內陸地區仍有35-36度高溫機會；午後山區及西半部的部分平地區域有午後熱對流雲系發展，可能有局部較大雨勢，要留意下午時段的天氣變化。
明天到週四（2-4日）環境風向變化不大，仍是以偏東風為主，由於高空有冷心低壓在台灣附近活動，潛在的大氣不穩定度仍高，預估午後降雨影響範圍仍較為廣泛，或是有局部大雷雨發生機會，部分地區降雨時間也可能延續到入夜以後，仍要持續注意天氣變化。
週五到週末（5-6日）期間太平洋高壓有重新增強往西伸展的趨勢，此時要觀察低壓帶中是否會有較為明顯的熱帶擾動發展出來，如果有系統生成，就可能會通過台灣周邊海域。現階段的預報不確定性高，未來可能的生成位置、強度、路徑都會左右影響程度，如果發展強度有限，要持續追蹤最新的天氣預報資訊。
