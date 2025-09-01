國教院調查 ︰近7成國中生用AI寫作業和聊天

國教院與中研院調查，近7成國中生用AI寫作業和聊天。（記者林曉雲攝）

2025/09/01 09:17

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」與中央研究院「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」合作，針對我國國中學生進行長期追蹤調查研究。其中，我國九年級學生生成式人工智慧（AI）使用經驗與目的的調查結果顯示，高達94.2%九年級學生知道什麼是生成式AI如ChatGPT等，然而在使用頻率上呈現明顯分化，31％從未使用過AI，亦即69％使用過AI，主要用途包括寫作業、製作圖片影片、聊天等。

國教院說明，每天使用佔比6.8%，每週5至6次佔比3.9%，每週3至4次佔比12.2%，每週1至2次佔比46%為最大宗，但有31%從未使用過，亦即超過6成的九年級學生有使用經驗，每週使用1至2次為最大宗，顯示多數國中學生對生成式AI採取「適度使用」的態度。

調查也發現，53.2%的九年級學生表示，學校老師有教授如何使用生成式AI；但也有46.8%表示老師沒有教，顯示約有一半學校開始相關教學，但普及率仍需再提升。

國教院指出，進一步分析九年級學生使用生成式AI的主要用途，包括寫作業、各國語文翻譯、查找資料、製作圖片影片、學習語言、聊天及其他應用，顯示九年級學生已將生成式AI整合到學習與日常生活的多個面向，從學業協助到創意製作都有涉及，此調查結果反映了數位原生世代對新興科技的高度接受度，同時也顯示出理性使用的趨勢。

國教院指出，調查顯示，認知與實際使用存在落差，儘管多數學生知道生成式AI，但實際成為高度使用者的比例相對較低；學校教育角色重要，已有半數學校著手進行生成式AI教育，顯示教育體系對此議題的重視；應用場景多元化，從學業輔助到創意發揮，學生展現出對AI工具的多面向運用能力。

