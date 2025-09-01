嘉義3家農會勇奪農金獎 展現金融溫度

番路鄉農會總幹事趙幸芳（右）由農業部長陳駿季頒發農業金融偏鄉服務獎特優獎。（番路鄉農會提供）

2025/09/01 09:12

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕第19屆農金獎日前於台北車站舉辦頒獎典禮，嘉義縣有3家農會獲獎，分別是番路鄉農會勇奪農業金融偏鄉服務獎特優獎、東石鄉農會獲得農業信用保證業務績效獎優等獎及六腳鄉農會得到農業信用保證業務績效獎甲等獎。副總統蕭美琴出席典禮時強調，無論是面臨天災、還是市場的波動，農漁會總是在第一時間站出來伸出援手，這一種有人情味的金融，正是臺灣農業金融最可貴的核心價值。

番路鄉農會信用部自全國311家設有信用部的農漁會中脫穎而出，得到農業金融偏鄉服務獎特優最高榮譽，不僅肯定番路鄉農會在金融服務上的專業與創新，更展現其長年守護農民、深耕地方的決心。

請繼續往下閱讀...

番路鄉農會總幹事趙幸芳指出，偏鄉地區長者比例高，交通資源有限，金融可近性一直是挑戰。番路鄉農會信用部以「便利、安全、信任」為核心，提供鄉親完整服務，財務成果表現也亮眼，前年存放款比率為43.42%，去年提升至65.38%，成長幅度達21.97%，充分顯示鄉親對農會的信任與支持。

趙幸芳表示，信用部導入ISQM服務品質認證，透過標準化流程與持續檢核，提升同仁專業度與顧客體驗。同時，邀請具金融保險專業背景的退休人士加入志工團隊，協助解說與陪伴，形成獨特的「金融志工文化」，讓服務不僅是交易，更蘊含溫度與信任。

嘉義縣番路鄉農會獲得第19屆農金獎農業金融偏鄉服務獎特優獎。（番路鄉農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法