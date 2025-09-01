為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    出了什麼事？ 台南歷史古河竹溪 一早變「黃河」

    台南竹溪一夕之間變成了「黃河」。（晁瑞光提供）

    台南竹溪一夕之間變成了「黃河」。（晁瑞光提供）

    2025/09/01 09:12

    〔記者蔡文居／台南報導〕實穿台南市區的竹溪原本是一條臭水溝，經過多年整治，已變成台南市觀光新亮點。不過，今天上午，原本具親水環境的竹溪，居民一早起來散步，卻發現一夕之間變成了「黃河」，整條河川成了泥黃色，引起社區民眾議論紛紛。

    台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，他今天上午8點到竹溪河岸散步，發現河水怎麼變成泥黃色的？而且整條河川從健康路一直到知名的哈赫拿爾森林步道的河段全都是泥水，懷疑泥水來自上游的鐵路、生產路方向，是挖到了水脈還是出了什麼事？

    南市水利局表示，初步懷疑可能是上游有施工工地的泥水排入，目前已經通報環保局稽查確認。

    根據南市水利局的簡介，竹溪貫穿台南市東區及西區，為台南府城歷史悠久的都會型河川，歷史源頭可以溯至鄭成功及明朝永曆年間，台南四大古剎竹溪寺及法華寺也坐落於此，但隨著長年都市的發展，竹溪納入大量民生污水，昔日清秀佳人變得蓬頭垢面、臭不可擋，以往竹溪煙雨勝景面目全非，因此南市府提出「築夢之溪」—竹溪水環境改善計畫，重現歷史古河道之美，再造竹溪風華。

    竹溪經過多年整治，已變成南市觀光新亮點，民眾一早發現河水變泥水。（晁瑞光提供）

    竹溪經過多年整治，已變成南市觀光新亮點，民眾一早發現河水變泥水。（晁瑞光提供）

    南市水利局懷疑可能是上游有施工工地的泥水排入竹溪，已通報環保局稽查確認。（晁瑞光提供）

    南市水利局懷疑可能是上游有施工工地的泥水排入竹溪，已通報環保局稽查確認。（晁瑞光提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播