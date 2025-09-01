大樹水樂園吸引2.5萬人次 延續夏日旅遊熱潮

「2025大樹水樂園」活動吸引滿滿人潮。（高雄市觀光局提供）

2025/09/01 09:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕首度舉辦的高雄「2025大樹水樂園」活動，昨天（31日）圓滿落幕，兩天活動人潮滿滿，吸引逾2.5萬名親子遊客參與，成功為大樹地區注入夏日觀光活力。

高雄市觀光局長高閔琳表示，大樹區有豐富的濕地生態與自然景觀，今年特別規劃6座清涼戲水設施、2座機械遊樂設施，搭配百年鐵橋與濕地公園美景，免費供親子暢玩，兩天活動更結合警察局觀光騎警隊互動展示、大樹區公所在地美食市集；此外，觀光局更推出4條深度小旅行，讓遊客透過單車騎行、農園採果、果醬 DIY、濕地生態探索等體驗，留下難忘的暑假回憶。

參加活動的陳姓遊客說，高雄大樹有全國知名的鳳梨、玉荷包、荔枝，還有超過百年歷史的單軌火車舊鐵橋天空步道、至今仍在燒製運作的三和瓦窯、與洋式紅磚建築鳳梨工廠等歷史建築，值得一遊。

觀光局特別設置「CACA 象主題巨無霸戲水池」、「20 公尺獨角獸主題戲水池」、「黃色球池」等設施，並搭配充滿趣味的手搖船、水上步行球及旋轉戰鬥機，讓小朋友玩到直呼不想回家！據統計，兩天活動共吸引逾2.5萬名親子遊客。

為推廣大樹觀光，活動特別與高雄市大樹文史協會、高雄市舊鐵橋協會等多個單位合作，透過徒步導覽、單車漫遊與遊覽車接駁等多元方式，帶領遊客體驗大樹文化。

觀光局也預告，9 月13、14日「高雄雄嗨調酒節」將於愛河盛大登場；「2025 高雄愛‧月熱氣球」分別將在月世界（9/27至9/29、10/4至10/6）與愛河（10/10至10/12）接力展演，邀請民眾體驗高雄的熱情與浪漫氛圍。

大樹水樂園讓小朋友玩到不想回家。（高雄市觀光局提供）

