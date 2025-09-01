開學日守護學童上學 市長媽媽跟炭治郎都來了

市長盧秀燕在鹿陽國小迎接學童上學，並與學生及家長等合影。 （民眾提供）

2025/09/01 09:13

〔記者歐素美／台中報導〕今天是國小開學日，台中市長盧秀燕前往沙鹿區新設的鹿陽國小參與開學典禮及一期校舍落成典禮，台中市警察局大甲分局、豐原分局及清水分局等也紛派員警到各國小路口，守護學生上學安全，大甲警分局長蔡期望並特別前往順天國小，結合志工扮演的《鬼滅之刃》人氣角色「炭治郎」及「我妻善逸」在校門口，透過活潑生動的方式向學童宣導交通安全及防詐騙觀念，吸引家長與學生目光。

盧秀燕一早到鹿陽國小，迎接小朋友上學，並參加學校一期校舍落成典禮。她表示，市府經費40%用於教育，鹿陽國小一期校舍花費2億多元，還有二期等工程，全部經費加起來約7億元。台中市人口增長，沙鹿區去年突破10萬人，很多學校爆掉，不敷使用，因此，在其任內新設10所國中小學，今年有2所新設小學開學，鹿陽國小即其中之一。

除了市長到鹿陽國小，豐原、清水、大甲等警分局因應開學上課首日，也啟動「護童專案」，清水分局在轄內24所國小校門口與學校校長、老師及導護志工們，一同歡迎及守護學童上學交通秩序及安全，並進行交通及婦幼安全宣導，希望能增加孩童的安全性及警覺心，一同守護學童的就學安全，讓師生、家長直呼「有警察，熊安心」。

大甲分局長蔡其望則與扮演《鬼滅之刃》角色的志工化身「校園守護隊」，到順天國小與學童互動，宣導交通安全及防詐騙，小朋友開心表示，看到炭治郎、善逸陪我們上學很酷！

豐原分局長謝建國藉由開學首日「護童勤務」，帶領豐原所派出副所長曹志瑋及同仁、志工，在瑞穗國小校門口協助交通疏導維護安全，並進行交通安全、婦幼安全及犯罪預防等宣導。

大甲分局志工扮成《鬼滅之刃》人氣角色「炭治郎」及「我妻善逸」。（民眾提供）

《鬼滅之刃》人氣角色「炭治郎」及「我妻善逸」在校門口宣導交通安全。（民眾提供）

警察守護學童上學安全。（民眾提供）

