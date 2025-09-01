市政北七路塞爆！台中截流台灣大道百貨外車潮 引網友怒嗆

避免百貨公司車潮塞在台灣大道，交通局在台灣大道採斷流措施。（市府提供）

2025/09/01 08:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市台灣大道上新光三越百貨中港店氣爆後休業中，但每逢假日慢車道仍會被隔壁大遠百的進出車輛塞爆，新光三越可能即將復業，台中市交通局上週開始針對車潮強力斷流，禁止在台灣大道上排隊進百貨公司停車場，目前還是勸導階段，若未改善，不排除以違停開罰；但不少網友質疑市府作法矛盾，車輛不排隊如何進停車場？

台中市交通局表示，因為大量排隊車流壅塞民怨不斷，為顧及其他不進百貨公司車輛的權益，請要去百貨公司的民眾將車停在附近10座特約停車場，可免費停3小時，「只要過個馬路就可進百貨公司」。

新光三越台中中港店2月氣爆後仍在復建休業中，交通局葉昭甫表示，觀察第一個月車潮變化，兩家百貨公司週遭台灣大道的確沒有出現等候排隊入場車潮，但一個月後，竟開始出現排隊車潮，新光三越預計9月底要復業，如此下來，將再度造成附近交通的癱瘓，而且可能更為嚴重。

葉昭甫表示，過去兩家百貨公司同時營業時，因為有兩個入口，因此市政北七路較不會塞死，但是這半年來只有大遠百一個路口，市政北七路兩側的車輛同時擁入，塞得更嚴重。

葉昭甫表示，已有很多民眾向市府反映，沒有要逛百貨公司，憑什麼要被塞在台灣大道上，加上未來新光三越將復業，台灣大道慢車道排隊的車輛會更多，因此已要求大遠百及未來要復業的新光三越，要在台灣大道立牌及截流，一旦停車場無空位，就要引導車輛到其他特約停車場，若情況未改善，民眾堅持要在台灣大道排隊，就要以違停來開罰。

葉昭甫表示，兩家百貨公司附近有特約10座停車場，而且免費停車3小時，很多更是只隔馬路，而且還很多空位，市政停車場假日一直都未停滿，請民眾能顧及其他民眾權益，改停其他停車場。

新光三越中港店將復業，附近民眾擔憂逢假日附近車道塞車惡夢又將至。（記者蘇金鳳攝）

