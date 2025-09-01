宜蘭甜心芭樂盛產 胭脂紅果皮如「羞澀少女」

宜蘭頭城甜心芭樂盛產，參加農會評鑑果品全數經過農藥殘留檢驗合格，品質安全有保證。（宜蘭頭城鎮農會提供）

2025/09/01 08:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭頭城鎮依山臨海，種植的芭樂果樹，長年吸收海面鹽水霧氣所挾帶的微量元素，不僅果肉細緻，風味也濃郁，還是全國僅有「中山月拔」的品種產地，在胭脂紅果皮點綴下，如「羞澀少女」般討喜，目前這款甜心芭樂已盛產上市，農會預估產期還有2個多月。

宜蘭頭城甜心芭樂種植面積約15公頃，主要分布於頭城鎮港口、拔雅、武營及福成等地，是早期土芭樂的代表之一，在果農努力栽培下，芭樂皮黃肉白、口感軟嫩，果實完熟後更是香氣濃郁，甜而不膩，深受市場歡迎。

請繼續往下閱讀...

宜蘭頭城鎮農會總幹事吳立民說，甜心芭樂主產季為每年7至10月，今年因農曆閏月關係，產期較往年晚約1個月，估計產量約290公噸，去年受颱風影響停辦甜心芭樂品質評鑑競賽，今年復辦後的參賽果品均相當優良，獲得評審肯定。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，頭城東臨太平洋、後依雪山山脈，特殊地理環境讓甜心芭樂吹海風長大，尤其立秋後日夜溫差大，果實甜度轉換快，不僅風味更為濃郁香甜，果皮也呈現胭脂般粉紅美麗，又稱胭脂芭樂。

頭城鎮農會表示，目前正值甜心芭樂最佳賞味期，參賽果品全數經過農藥殘留檢驗合格，品質安全有保證，消費者可安心選購，「頭圍農驛品牌館」也同步推出芭樂滿額送好禮活動，凡至品牌館購買芭樂鮮果搭配農特產品滿888元，即贈送大小朋友愛不釋手的芭樂軟糖1盒，數量有限送完為止。

宜蘭頭城甜心芭樂盛產，胭脂紅果皮如「羞澀少女」。（宜蘭頭城鎮農會提供）

宜蘭頭城鎮依山臨海，種植的芭樂果樹，長年吸收海面鹽水霧氣所挾帶的微量元素，不僅果肉細緻，風味也濃郁。（宜蘭頭城鎮農會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法