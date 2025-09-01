南投茶博會結合國慶焰火 千人茶會、好客產業館招兵買馬

2025南投世界茶業博覽會，10月4日至12日在中興新村登場，千人茶會等大型活動開始報名。（資料照）

2025/09/01 08:10

〔記者張協昇／南投報導〕2025南投世界茶業博覽會，10月4日至12日在中興新村登場，今年因國慶焰火在南投舉行，茶博會勢必湧入比往年更多的人潮，帶來龐大商機，目前除千人茶會等大型活動已開始報名外，南投宜居好客產業館展售攤位也正在招兵買馬，招募客家產業或客家特色商品展售，推廣客家文化。

南投縣進入9月後，有包括泳渡日月潭、健行節、溫泉季及世界茶業博覽會等大型體育及觀光主題活動陸續展開，迎來南投年度旅遊旺季，熱鬧滾滾。尤其今年是南投縣建縣以來首辦國慶焰火，縣府主打白天逛茶博、晚上賞焰火，盼帶來更多觀光效益。

南投茶博會有多場大型活動，包括10月6日舉行的千人茶會、10月10日舉行的千人擂茶及10月11日舉行的馬拉桑野餐趣，都已陸續開放報名。另由南投縣文化局主辦的「南投宜居好客產業館」，目前也正在招募展售攤位，供廠商免費設攤，且無須繳交保證金，惟獲選廠商必須是客家產業或展售客家特色商品，且需繳交共同分攤滿額禮製作費用3000元，即日起至9月10日（星期三）下午5點截止報名，招商簡章資訊請上南投縣政府文化局網站查詢，報名網址：https://forms.gle/8ULEkU87CUviNWvu6。

南投茶博會好客產業館，即日起招募展售攤位。（資料照）

南投茶博會千人茶會等水活動，開放民眾擺設茶席。（南投縣政府提供）

南投茶博會千人茶會，民眾精心布置茶席，學童著古裝泡茶，展示茶道。（資料照）

