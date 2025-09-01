09/01各報重點新聞一覽

中國籍配偶田曦涉從事非法地下匯兌，利用微信、Line等通訊軟體，以「有沒有人有毛爺爺」等訊息作為暗語。（示意圖，法新社）

2025/09/01 06:51

自由時報

涉共諜案、地下匯兌1.9億 中配恐逃亡 法官改收押

中國籍配偶田曦涉替扯鈴教練魯紀賢收取中共情工人員百萬元報酬，以及非法辦理新台幣與人民幣匯兌業務，金額達一．九億元，台北地院今年六月底判她八年徒刑。本報調查，田女限制出境出海處分將屆，移民署也有意廢除其長期居留證，北院審酌全案卷證資料尚未移至二審，罕見緊急於八月中旬再開調查庭，認定她涉重罪且有逃亡之虞，當庭改裁定收押。

請繼續往下閱讀...

詳見涉共諜案、地下匯兌1.9億 中配恐逃亡 法官改收押。

距離台灣最南端島嶼僅185公里 菲律賓新基地 護台抗中前哨

菲律賓八月卅日啟用北部巴丹群島省一座「前進作戰基地」，做為菲國武裝部隊「群島防禦」戰略的重要節點，且該基地距離台灣最南端島嶼僅約一八五公里，一旦台灣爆發軍事衝突，將發揮重要戰略作用。

詳見距離台灣最南端島嶼僅185公里 菲律賓新基地 護台抗中前哨。

中壢民宅惡火 1大4小罹難 3樓起火 窗戶加裝鐵窗阻逃生

桃園市中壢區龍安街巷內一戶連棟透天民宅三樓昨日清晨發生火警，造成葉家媳婦黃女和其兒女，及寄宿在葉家的一對小兄妹，因房間前後窗戶都加裝鐵窗阻隔逃生，五人被發現時相擁成團命喪火窟，令救災人員為之鼻酸。警、消初步勘驗無縱火跡象也應非明火引燃，而三樓一具電風扇電源線被燒得焦黑綣曲，不排除電扇電線走火釀災。

詳見中壢民宅惡火 1大4小罹難 3樓起火 窗戶加裝鐵窗阻逃生。

聯合報

上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞

上海合作組織天津峰會於昨晚揭幕，大陸國家主席習近平與印度總理莫迪也在昨日舉行會見，習近平強調「實現龍象共舞，應當是中印雙方的正確選擇」。莫迪也宣布恢復中印直航的計畫，成為雙邊人員往來措施的重要突破。

詳見上合峰會揭幕…習近平會莫迪 喊龍象共舞。

鐵窗封死 桃園中壢民宅1婦4童相擁葬身火窟

桃園市中壢區一處三樓連棟住宅昨清晨發生大火，卅五歲黃姓婦人與四名孩童疑因鐵窗封死，唯一逃生通道樓梯也遭火勢堵住，五人逃生不及、相擁陳屍三樓鐵窗旁床上。警消勘驗，初判疑電風扇電線被軟墊壓到過熱走火，釀五死悲劇。

詳見鐵窗封死 桃園中壢民宅1婦4童相擁葬身火窟。

中國時報

莫迪、普丁抵陸 抗美戰隊成形

美國總統川普上任後，以關稅大刀伺候各國，近日接連在大陸舉行的上合峰會與北京九三閱兵，令中國成了抗美大本營。中國國家主席習近平8月31日與印度總理莫迪在天津會面，被形容為「龍象共舞」。俄羅斯總統普丁大陣仗訪中，幾乎大半個俄國政府隨行。北韓領導人金正恩2日將搭車抵北京出席九三閱兵，再加上伊朗總統裴澤斯基安，中、俄、印度、朝鮮、伊朗攜手抗美大戲開鑼。英國《衛報》報導，習近平與普丁在晚宴寒暄時，討論了普丁最近與美國總統川普會面的情況。

詳見莫迪、普丁抵陸 抗美戰隊成形。

這輩子最難的決定 林書豪宣布退休

剛過完37歲生日，新北國王華裔美籍後衛林書豪8月31日宣布，結束15年職業生涯，正式退休。他在個人社群媒體上寫著，「過去職業生涯的15年，我明確知道有一天，我會需要離去，但如今真的要跟籃球說再見，仍然是我這輩子最難的決定。」

詳見這輩子最難的決定 林書豪宣布退休。

菲律賓軍方在巴丹群島省馬哈濤鎮啟用「前進作戰基地」，此基地距台不到185公里，被視為菲國反制中國、協防台灣關鍵一步。（取自菲律賓北呂宋軍區）

桃園中壢民宅惡火造成1大4小喪生，3樓鐵窗被燒黑。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法