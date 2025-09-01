各地水氣增多 西半部今注意偶陣雨

今日各地高溫普遍為32至34度，中午前後紫外線偏強。（資料照）

2025/09/01 06:39

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（1日）台灣附近水氣稍多，清晨西半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚間西半部仍會有零星短暫陣雨，民眾需特別注意。

今日清晨西半部地區有零星短暫陣雨，白天之後台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨。午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，環境條件有利午後對流發展，南部地區及中部山區有局部大雨發生，午後外出請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施並多補充水分。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週二（2日）至週四（4日）各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，太平洋高壓減弱向東移，午後雷陣雨較明顯，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有機會發生局部大雨。

週五（5日）至下週日（7日），各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 31 ~ 37 31 ~ 37 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法